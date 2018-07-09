Самосуд в Абхазии: дело чести или искажение Апсуара

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Случаи самосуда в Абхазии вызывают широкий общественный резонанс. В основном люди становятся палачами из весьма специфических представлений о защите чести. По мнению заместителя главы Администрации президента Абхазии Гиви Габния, это происходит из-за правового нигилизма.

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"Мы стали своеобразно смотреть на законы. Люди считают, что то, за что один может понести наказание, другому может сойти с рук, – объясняет Габния. – Такое мнение развилось за последние 25 лет. С этим нужно бороться. Если начнут наказывать всех виновных, только тогда люди начнут понимать, что такое никто не имеет право совершать".

Мужчины думают, что имеют больше прав

Экс-депутат Эмма Гамисония считает, что самосуд над женщиной стал распространен после Отечественной войны народа Абхазии, и проблема кроется в психологии человека.

"Есть люди, которые вспыхивают сразу, которые далеко не думают и в гневе совершают преступление. После войны наступил реабилитационный период. И вот именно здесь мы многое упустили. Сегодня это нужно тщательно изучить и решить проблему. Сегодня нас испортила надежда, что наши проступки окажутся безнаказанными, что нас спасут родственники. Но закон в стране должен работать", – уверена она.

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Гиви Габния обратил внимание на еще одно обстоятельство – мужчины, как добытчики победы, стали считать себя более значимыми.

"Проблема в том, что мужчины стали думать, что имеют больше прав, чем женщины. Чаще всего кого убивают? – задается он вопросом и сам же отвечает. – Женщин. Вы слышали, чтобы женщина убила мужчину? Мужчины убивают женщин, потому что они (мужчины – ред.) менее законопослушны, они считают, что им это позволено. Просто так стало, будто роль и значимость мужчины больше, чем роль и значимость женщины. Все это, как уже говорила Эмма, плоды неправильного реабилитационного процесса. Благодаря мужчинам в большей степени, мы выиграли войну, и затем в психологии мужчин установилось, что они значимее, чем женщины. И поэтому мужчинам кажется, что имеют больше прав. Но нигде в законе нет такого. Закон уравнивает всех. Более того, закон больше привилегий дает женщине в плане воспитания детей. Но когда дело касается убийства, все равны".

© Fotolia / BortN66 Кровная месть: правосудие или расправа

Ложное толкование Апсуара

Совершая расправу, зачастую ссылаются на старинные обычаи. Но Габния уверен, что самосуд над женщиной не существовал в природе абхазов. Сегодня же происходит искажение Апсуара. Отцы или братья убивают своих родственниц, чтобы избавиться от позора. В пример он привел новеллы Михи Лакрба, где ответственность за проступок детей возлагалась на родителей.

"Родитель желал себе смерти и считал себя виноватым. Сейчас же мы по иному стали интерпретировать традиции. У нас больше работает принцип Тараса Бульбы: "Я тебя породил, я тебя и убью". Но это не наше. Когда это в старину совершали самосуд над женщиной? Такого не было. Да, была кровная месть. И в нашей Конституции есть отдельная глава на сей счет. А если бы раньше самосуд над женщиной был распространен, то и в нашем кодексе это получило бы отражение. Это к нам пришло извне, — считает Габния. — Кому-то пришло в голову убить, потому что он посчитал это самым легким способом. Но мы все должны противостоять этому не только на уровне закона, но и на уровне СМИ и образовательных учреждений. Каждый раз нужно говорить об этом, что так неправильно, что так нельзя. Сегодня стало легко убивать женщину. Но это неправильно. Кто бы это ни был. Ни отец, ни брат, ни муж не должны убивать".

Экс-депутат Эмма Гамисония поддерживает эту мысль, что в обществе нужно формировать мнение: самосуд, неважно из каких побуждений он был совершен, остается убийством, уголовно наказуемым преступлением. Решение вопроса она видит в возрождении институтов старейшин, которые за последние годы утратил свое влияние.

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"Сегодня самосуд у нас существует, потому что мы в этом плане немного отстали. Безусловно, убийца несет наказание за содеянное, отбывает срок. Но это не значит, что проблема решена. Следующим этапом мне видится работа с обществом, с воспитанием людей. Нужно больше рассказывать по телевидению об этом. Абхазы всегда традиционным путем подходили к вопросам чести и имени. Помнится мне, раньше, когда у людей возникала проблема, они не обращались в милицию, а решали вопрос внутри фамилии. Когда муж и жена доходили до развода, собирались родные, братья, которые решали вопрос, здесь не нужно было обращаться к каким-то ведомствам. Но те общественные институты сегодня поменялись, утерялись. Есть советы старейшин, которые должны обсуждать и решать эти вопросы", – считает она.

Эмма Гамисония и Гиви Габния уверены, что люди должны начать соблюдать законы. Это основное условие, чтобы Абхазия развивалась как государство.

"Виновен человек или нет, должен решать только суд. Так должно быть и в Абхазии, и во всем остальном цивилизованном мире. В нашей Конституции мы прописали, что строим демократическое, правовое государство. Во всех наших статьях закона прописано, что никто не имеет права на убийство другого. Самосуд – тоже убийство, с какой стороны не посмотреть. А убийство человека, согласно нашему кодексу, влечет наказание. Мы можем развиваться лишь только тогда, когда человек подходит к закону как положено. Нужно жить по законам. Если мы будем жить по законам, будет меньше случаев самосуда", – резюмировал Габния.