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Поезд

Агрба: из-за ЧМ по футболу пришлось сократить число поездов в Абхазию

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Весной 2018 года Абхазская железная дорога планировала запустить пять поездов между Россией и Абхазией.

СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Сократить количество дополнительных поездов между Абхазией и Россией пришлось из-за увеличения бесплатных поездов для болельщиков в России, сообщил в интервью радио Sputnik начальник пассажирской службы РУП "Абхазская железная дорога" Эмир Агрба.

Вне зависимости от сокращения количества дополнительных поездов, по его словам, пассажирская загруженность не сократилась. 

"Пришлось сократить работу дополнительных летних поездов, но загруженность очень хорошая, почти 80% на прибытие и отправление", — сообщил Агрба.

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Основные маршруты Москва — Сухум и Москва — Санкт-Петербург курсируют ежедневно, а поезд в Самару в летний сезон будет ходить только по определенным датам. 

По словам Агрба, общее состояние вагонов по сравнению с предыдущими годами улучшилось. 

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"Не везде, но в вагонах есть биотуалеты, работают милиционеры. С каждым годом состояние поездов улучшается", — добавил начальник службы.

Планируемый запуск электрички Адлер — Сухум также откладывается на неопределенные сроки.

"Электричка Адлер — Сухум сейчас не ходит, маршрут находится на стадии обсуждения. Пока обслуживаем те направления, которые есть", —прокомментировал он.

По словам представителя АЖД, по итогам летнего сезона 2018 года руководство будет обсуждать новые проекты и маршруты.

Теги:
болельщики, железная дорога, поезда



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