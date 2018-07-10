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Встреча посола России в Абхазии Алексея Двинянина с Общественной палатой Абхазии

Дружить и созидать: российский посол встретился с Общественной палатой Абхазии

© Sputnik
В Абхазии
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О том, какие вопросы обсудили на первой встрече посол России в Абхазии Алексей Двинянин и члены Общественной палаты республики, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Диапазон вопросов на встрече Общественной палаты республики с российским послом Алексеем Двиняниным был широким — граница, гражданские организации, экономика.

Абхазско-российская граница. Архивное фото.
© Sputnik Томас Тхайцук
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Заместитель секретаря Общественной палаты Абхазии Даниил Убирия назвал Россию и Абхазию по духу самыми близкими странами. В пример он привел культурную интеграцию и тема как-то перетекла в "пограничное" направление.

"Но вместе с тем, хочу подчеркнуть, что многие страны не жалеют средств для того, чтобы произвести раскол между Россией и Абхазией. Сегодня даже используют вопрос перехода границы. И переходя границу я часто думаю о людях, которые видят не трудность перехода, а отношение. Отношение служащих на российской границе к нашим гражданам. Да они выполняют свои обязанности, но как они их выполняют? Я не помню, чтобы кто-то в книге отзывов написал хороший отзыв. А вот жалоб масса. Из таких мелочей складывается впечатление", – посетовал Убирия.

Его поддержала член Общественной палаты Манана Гургулия.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Когда мы затрагиваем эту тему мы имеем в виду не только упрощение режима пересечения границы, но мы часто сталкиваемся с субъективным отношением со стороны пограничников", – заявила она.

Алексей Двинянин объяснил, что пограничники обязаны задавать вопросы по определенной анкете. Посол России в Абхазии попросил не считать это предвзятым отношением к гражданам республики.

"Меня тоже допрашивают на границе. Вы далеко не первая, кто за два месяца этот вопрос поднимает, начиная с уважаемого мной бывшего министра иностранных дел Вячеслава Андреевича Чирикба. Но вы поймите, у пограничников есть анкета, по которой они должны задавать вопросы. Если они не зададут эти вопросы, на них могут открыть уголовное дело. Поэтому у меня к вам большая просьба, не считайте это субъективизмом со стороны пограничников. Это тот алгоритм, который они обязаны отработать", – ответил он.

Встреча посола России в Абхазии Алексея Двинянина с Общественной палатой Абхазии
© Sputnik
Встреча посола России в Абхазии Алексея Двинянина с Общественной палатой Абхазии

Гражданское общество и развитие экономики

Секретарь палаты Нателла Акаба попросила посла содействовать расширению сотрудничества между гражданскими организациями России и Абхазии. 

"Мы подписали множество соглашений с Общественной палатой Российской Федерации и многих регионов России в надежде на то, что это даст возможность на создание пространства общения на уровне гражданского общества, – констатировала она. – Но надо признать, что мы подписали соглашения и на этом все закончилось. Я хотела попросить Алексея Аркадьевича, чтобы он приложил к этому какие-то усилия для того, чтобы было сотрудничество и общение между рядовыми гражданами".

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Члена палаты Леонида Осия поделился переживаниями о том, что в республики не наблюдается заметного продвижения в развитии малого и среднего бизнеса. И попросил российского посла подключиться  к решению и этой проблемы.

Алексей Двинянин заверил всех, что отметил для себя основные темы затронутые на встрече.

"На мой взгляд сегодня созданы все условия для созидательного содружества между нашими странами. Мой призыв — давайте продолжать общение", — сказал посол.

Теги:
гражданское общество, границы, сотрудничество, Посольство РФ в Абхазии, Общественная палата Абхазии, Нателла Акаба, Алексей Двинянин, Россия, Абхазия



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