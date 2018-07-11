Форма раздора: что не устроило родителей одной сухумской школы

Какую форму предложили ученикам сухумской школы № 1 и что не устроило родителей, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В социальных сетях разразился скандал из-за ученической формы в сухумской школе № 1. Учителя сразу после приказа министра образования решили определиться, во что облачить детей.

Но выбор педсовета не устроил родителей, которые посчитали новую "спецодежду" невзрачной и некачественной. Причиной переполоха стало фото, которое раскидали по соцсетям и месенджерам. На ней — серые юбка, жилет, пиджак и красный галстук.

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Альбина Сангулия, одна из мам, — ярая противница такого фасона. Она убеждена, что дети не будут носить такое.

"Вы поймите, у меня ребенок худой, ему нужно выбирать штаны зауженные. А если они широкие, то он в них нелепо выглядит", — приводит она свои аргументы.

© Фото : предоставлено Сарией Кварацхелия Школьная форма предложенная дирекцией сухумской школы № 1

Директор школы Нонна Делба утверждает, с образцом еще не определились. Однако не отрицает, что рассматривается вариант тройки: юбка или брюки, жилет, пиджак. Но форма не серого, а темно-синего цвета.

"В школе одна родительница сказала, что может предложить несколько вариантов формы. Мы согласились, она показала нам образцы. Нам понравилась тройка: юбка, брюки, пиджак и жилетка. Цвет темно-синий, – уточнила она. – Меня многие спрашивали насчет цвета. Они на одной фотографии увидели мышиного цвета форму. Но это не так, у меня есть другая фотография, на которой видно, что форма темно-синяя. Я так и отвечала родителям, и они успокаивались".

Другая родительница Ирина назвала форму некачественной и дорогой – цена комплекта 4500 рублей. Такой костюм, уверена она, можно купить за 1500 рублей.

© Фото : предоставлено Сарией Кварацхелия Школьная форма предложенная дирекцией сухумской школы № 1

"Почему наши дети должны носить некачественную синтетику? – недоумевает она. – Да еще из плотных тканей. А у нас всегда жарко. Я хочу, чтобы тело моего ребенка дышало в нормальной, качественной одежде".

Директор школы утверждает, что выбрана одна из лучших тканей – не мнется и не портится.

Чего хотят родители?

Родители уверены, проблемы с ученической формой не было бы, если бы учли их мнение.

"Мы хотим модную одежду, темно-синего цвета, бабочки спокойного тона, белые рубашки и удобную обувь. Вот посмотрите, сколько вариантов, – предлагает Альбина Сангулия посмотреть фото в смартфоне. – Как это все красиво можно сочетать".

В пример Сангулия привела пицундскую школу № 1, где родители и учителя нашли устраивающее всех решение. Директор школы в Пицунде Дона Малия рассказала Sputnik, как им это удалось.

"У нас всегда была форма, но в этом году решили немного изменить ее. Вместо черного цвета теперь будет темно-синий. Мы собрали всех родителей и сообщили им об этом, они обрадовались. Родительскому комитету и учителям поручили решить вопрос с фасоном и тканью. Представили два варианта, родители выбрали фасон и ткань, правда, качественнее и дороже", — объяснила она.

Родительница из Пицунды Ирма Мерцхулава уточнила, что комплекты заказывают в Турции. Обходится она детям до 12 лет в 4000 рублей, а от 12 лет — в 4500 рублей.

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"Мы очень довольны формой. Выбирали все родители вместе. Директор организовала общее собрание. Рады, что в этом году меняем черный цвет на темно-синий. В форму входят брюки, юбка, пуловер и пиджак", — добавила она.

Решится ли вопрос?

Сейчас в сухумской школе № 1 руководство ждет прибытия ученической формы. Однако родители по-прежнему настаивают на своем.

"Знаете, прежде чем принимать какое-то решение, нужно продумать все до мелочей, чтобы дети носили форму и чтобы общество приняли предложение. А наши думают так: "Я решил — форму будут носить". — Так нельзя. Нужно сначала решить все вопросы, выбрать фасон, цену, подходящую для всех. Здесь столько нюансов", – настаивает мама Альбина Сангулия.