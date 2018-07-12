Время собирать кирпичи: есть ли будущее у санатория Смецкого

Санатории "Гулрыпш" и "Гулрыпш-2" - объекты историко-культурного наследия республики – заброшены и разрушаются уже 25 лет. В правительстве заговорили о том, чтобы списать хозяйственный комплекс зданий, построенных на территории санаториев и не представляющих культурной ценности. О дальнейшей судьбе самих памятников архитектуры речи не идет.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Комплекс полуразрушенных зданий бывшего санатория имени Ленина, известного как санаторий Смецкого, в поселке Гулрыпш и парк с субтропическими растениями на его территории внесен в Государственный реестр историко-культурного наследия республики и охраняется государством.

Наследие Смецких. Часть вторая>>

Можно сказать, что Отечественная война народа Абхазии обошла санаторий стороной, но после он стал приходить в упадок. Люди использовали его как "месторождение" стройматериалов. В ход пошла старинная французская черепица и кирпичи стен.

© Фото : предоставлено Мадиной Чкотуа Санаторий Н.Н.Смецкого «Гульрипш-2»

Русский князь Николай Смецкой купил в 1895 году 75 гектаров земли в Гулрыпше. В новых владениях он разбил субтропический парк с центральной аллеей из финиковых пальм. Здесь же в 1902 году он построил санаторий для легочных больных "Гулрыпш", или иначе Белый корпус. В 1913 году открывается "Гулрыпш –2", Красный корпус. На прилегающей территории построили электрическую станцию, водопровод, канализацию, постоянно расширялся парк, где произрастали растения из самых разных уголков мира. Современники, пораженные великолепием санатория Смецкого в Гулрыпше, прозвали его "дворцом гигиены" и признали одним из лучших в Европе на тот момент.

© Фото : из архива Анзора Агумаа Санаторий Смецкого "Гулрыпш" 2.

Давайте думать вместе

Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия, комментируя полемику о возможном списании санатория Смецкого, призвал общественность, СМИ и политиков подумать о дальнейшей судьбе памятника культуры. Судьба его требует дальнейшего общественного обсуждения, пояснил чиновник.

Ранее в печати появились публикации о возможном списании объекта. Это произошло после того, как стала известна повестка очередного заседания Кабмина, намеченного на 15 июня. В ней, в частности, отмечалось, что председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия намерен выйти с этой инициативой.

Кобахия рассказал, что в правительстве вопрос еще не обсуждали, а также уточнил, что речь идет о хозяйственном комплексе санатория, а именно «о шести зданиях на территории санатория, построенных в советское время, значительно пострадавших во время войны и после нее, и не представляющих никакой культурной ценности». В этом списке в том числе котельная, столовая и жилые дома.

© Sputnik Томас Тхайцук Санаторий Смецкого "Гулрыпш" 2.

При этом замминистра подчеркнул, что сам санаторий Смецкого, являющийся объектом культурного наследия республики, списывать никто не собирается, что, впрочем, и нелегко сделать.

"Существует определенная процедура списания объекта культурного наследия, это можно сделать только после заключения экспертизы архитекторов и историков, и только указом президента", — отметил Кобахия.

Однако успокаиваться не стоит, добавил чиновник и призвал общественность к широкому обсуждению.

И повторится все

Это не первый призыв. В середине 2000-х годов санаторий Смецкого сдали в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Апсабара". Тогда журналисты писали о подготовке проекта по облагораживанию и реконструкции. Однако на деле о санатории вновь активно заговорили в 2013 году и совсем по другому поводу.

Тогда разразился скандал, вызванный сообщениями о том, что корпусы санатория разбирали на кирпичи неизвестные, которые разбежались, заметив милицейскую машину. Кто были эти люди, так установлено и не было, какой ущерб был нанесен объекту, также не сообщалось. Администрация Гулрыпшского района ограничилась заявлением, что не в состоянии обеспечить охрану. При этом в муниципалитете заявили о намерении инициировать обсуждение вопроса о дальнейшей судьбе памятника архитектуры и прилегающего к нему парка в 55 гектаров.

© Фото : из архива Анзора Агумаа Санаторий Смецкого "Гулрыпш".

В 2015 году в республике, наконец, был сформирован Государственный реестр объектов историко-культурного наследия. В список вошел и санаторий Смецкого, его Белый и Красный корпуса. Отмечалось, что у санатория "Гулрыпш-1" и "Гульрипш-2" снята кровля, а у последнего обрушился шпиль.

С тех пор комплекс официально оказался под защитой государства. Однако вопрос, что делать с ним, так и завис в воздухе. Благо, сообщения о неизвестных, разбирающих санаторий, уже не появлялись.

Удобный вариант

Может показаться, что вариантов развития событий не много. В общем-то, всего два: либо снести, либо отстроить. Если не вдаваться в подробности, то так оно и есть. Но стоит только копнуть глубже, то открывается много нюансов. Появляются дополнительные вопросы, вроде того, кто будет отстраивать и на какие деньги.

© Sputnik Томас Тхайцук Санаторий Смецкого "Гулрыпш".

При этом первый вариант, то есть снести или списать, ни в правительстве, ни в обществе не рассматривают. Хотя и такие прецеденты были. Вспомнить хотя бы дачу Аверкиева на Сухумской горе, которую собственнику разрешили снести. Он тогда обещал отстроить с нуля новое, но аналогичное здание. По всей видимости, сроки обговорены не были, потому как обещанная гостиница, которая напоминала бы по очертаниям старый объект, так до сих пор и не построена. Место огорожено и посторонним вход заказан. Полюбоваться красивым видом на Сухум с этого места не получится. Впрочем, это уже мало кого волнует, поскольку новострой объектом культуры уже не считается.

© Фото : из архива Анзора Агумаа Санаторий Смецкого "Гулрыпш".

Возвращаясь к санаторию Смецкого, не будет лишним напомнить, что реставрация – дорогостоящее удовольствие для бюджета государства или тем более муниципалитета. Однако, кто ищет, тот найдет. В мире действует немало программ, смысл которых в том, чтобы за символическую плату передавать в аренду здания, которые нуждаются в восстановлении. На том условии, что арендатор восстановит объект. Условная аренда может стать выходом для Абхазии, где, кстати говоря, объекты историко-культурного наследия не подлежат продаже. Предполагается, что это может быть выгодно и для государства, и для предпринимателя, учитывая, что здания эти имеют и коммерческий потенциал. Достаточно сказать, что памятник культуры и истории может стать привлекательным не только для историков, но для посетителей, в частности для туристов.

© Sputnik Томас Тхайцук Санаторий Смецкого "Гулрыпш" 2.

Говорить не значит делать. И на практике же из всех возможных путей решения проблемы пока используется самый удобный — оставить все как есть.