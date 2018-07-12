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АГУ

Озган: в Абхазии не хватает педагогов и агрономов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Абхазские вузы будут принимать документы для поступления до 14 июля.

СУХУМ, 12 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазский государственный университет в предстоящем учебном году по госзаказу предоставит 346 мест по 28 специальностям, сообщила в интервью радио Sputnik ответственный секретарь приемной комиссии вуза Ева Озган.

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По словам Озган, 75 % мест относятся к педагогическим и сельскохозяйственным направлениям. Именно в этих сферах в Абхазии не хватает специалистов.

"В этом году мы планируем прием на ряд новых профилей и направлений. Впервые объявлен прием по направлению "Защита растений", "Экономика и управление на предприятии", "Теория перевода и межкультурная коммуникация", — сообщила Озган.

Традиционно среди абхазских студентов популярными остаются экономика и юриспруденция, но о статистике говорить еще рано.

"Как правило, абитуриенты проявляют активность к концу работы приемной комиссии, поэтому пока рано делать выводы", — объясняет Озган.

Подать документы в Абхазский государственный университет можно до 14 июля.

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Сухумский открытый институт тоже будет принимать документы до 14 июля.

Всего в СОИ идет набор по восьми направлениям: "Бухучет", "Мировая экономика", "Агроэкономика", "Налоги и налогообложение", "Юриспруденция", "Таможенное дело", "Туризм и гостиничное дело" и "Бизнес-информатика".

По словам ректора Валерия Кварчия, уровень знаний абитуриентов низкий. Для помощи в поступлении при институте с этого года открыты курсы подготовки.

"Подготовительные курсы не служат для того, чтобы поступить именно в СОИ. После их прохождения можно попробовать подать документы и в АГУ, но подготовка ориентирована под нашу учебную программу", — сообщил Кварчия.

Учебный год в институте обходится студентам в 40 тысяч рублей. По словам Кварчия, многие не осиливают эту сумму.

"За последние пять дней я подписал 25 заявлений на академический отпуск. Студенты говорят, что не могут оплатить обучение, которое обходится в год 40 тысяч рублей. Но мы не финансируемся государством, поэтому за меньшую сумму работать не смогли бы", — объяснил он.

На бесплатное обучение в институте могут претендовать дети-сироты, а также обладатели золотых и серебряных школьных медалей. При этом вступительные экзамены должны быть сданы на "отлично".




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