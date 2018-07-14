Санитарную проверку не прошли 18 объектов в Гагрском районе

В Гагрском и Гудаутском районе с 20 июня по 6 июля прошли инспекционные санитарные проверки туристических объектов.

СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Комиссия выявила в Гагрском районе 18 объектов, которые не соответствуют санитарным нормам, сообщила в интервью радио Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Члены санитарной комиссии проверили торговые точки в Гагрском и Гудаутском районах. Многие из них продают товар без лицензии и санитарных документов. В основном это касается местной продукции: вино, сыр, аджика.

"Продавцы не имеют никаких документов, помимо этого, им также рекомендовано обратить внимание на сроки хранения продукции и условия реализации", — рассказала врач.

Интервью Людмилы Скорик радио Sputnik Абхазия>>

Внешний вид персонала также подвергся критике.

"Они не обращают внимания на себя. Нужно обратить внимание на внешний вид, на те места, где они торгуют. Некоторых продавцов не отличить от обслуживающего персонала", — объяснила главный санитарный врач.

По словам Скорик, продажа некачественной продукции негативно сказывается на имидже курортов страны, так как национальная продукция — это одна из "визитных карточек" Абхазии.

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Члены комиссии также предупредили предпринимателей о наказании за продажу фальсифицированной продукции.

"По таким предпринимателям будут возбуждены уголовные дела. Когда отдыхающие получают отравления, это уже не просто нарушение санитарных правил. Этот вопрос уже поднят нашим правительством", — предупредила главный врач.

Санитарную проверку прошли торговые точки и объекты общественного питания у Новоафонской пещеры и Рицинского национального парка.

По итогам проверки установлено, что санитарная ситуация в Гудаутском районе лучше, чем в Гагрском.

"В этом районе дела обстоят намного лучше. Хорошо поработал глава администрации, много сделано для приведения точек в нормальное состояние", — поделилась результатами Скорик.

Члены комиссии высоко оценили санитарное состояние Рицинского национального парка. Одна из достопримечательностей Абхазии, по словам проверяющих, хорошо подготовлена к курортному сезону.

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"Положение нас очень обрадовало. Сделано многое для того, чтобы нашим гостям было комфортно и приятно отдыхать. Там и объекты общественного питания, и санузлы, организован медпункт, милицейский пост, нет никакого сброса в озеро", — рассказала Скорик.

Отдельной проверке подверглись точки с домашней продукцией "на вынос". По решению комиссии, товар без лицензии будет запрещен.

Также эксперты исследовали состояние морской воды. По словам врача, показатели удовлетворительные и не сильно отличаются от нормы.

"Больше предпринимателей стали делать какую-то механическую очистку воды у своих объектов. Это радует", — рассказала она.

После проверки объектов Гудаутского и Гагрского районов комиссия приступит к изучению санитарного состояния в Сухуме и Гулрыпшском районе.

Премьер-министр Геннадий Гагулия подписал распоряжение о создании комиссии "О готовности к летнему курортному сезону 2018 года" 19 июня 2018 года.