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Людмила Скорик
© Sputnik / Томас Тхайцук

Скорик о проверке туробъектов Абхазии: "я готовлю, как дома" - абсурд

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Какие нарушения были выявлены комиссией по готовности к курортному сезону во время инспекционных проверок туристических объектов Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"Требования санитарной службы ко всем объектам общественного питания всегда одни. Неважно, это большое кафе или маленький киоск, кухня должна быть с соответствующим оборудованием. Продукты питания должны храниться отдельно, разделочный инвентарь должен быть разделен по назначению. Разговоры "у меня столик на три человека, и я готовлю, как дома" – естественно, это полный абсурд. Даже дома мы готовим раздельно каждое блюдо и никогда не смешиваем. Хорошая хозяйка  не позволит себе этого. А в общественном питании это вообще непозволительно. Во время проверок мы акцентировали свое внимание на вопросе продажи фальсифицированной продукции. В дальнейшем такие предприниматели будут наказаны, при необходимости будут возбуждаться и уголовные дела.  Вино, мед, сыр, аджика – это козырные карты Абхазии, и именно пищевое отравление отдыхающего недопустимо.  Даже качественное вино, настоящее, не может стоять на такой жаре. Естественно, это не просто нарушение санитарных норм, правил, а уголовные дела. Так что этот вопрос, конечно, поднят и будет рассматриваться, и естественно, что такие предприниматели, которые не уберут эту продукцию с прилавков, будут нести соответствующее наказание", — рассказала Скорик в эфире радио Sputnik Абхазия. 

Санитарную проверку не прошли 18 объектов в Гагрском районе>>

Теги:
проверка, Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии, Людмила Скорик, Абхазия



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