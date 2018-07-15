Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 июля

СУХУМ, 15 июл — Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в понедельник 16 июля в Абхазии будет облачная погода с прояснениями, ночью и во второй половины дня дождь, возможна гроза.
Атмосферное давление – пониженное, 755-756 миллиметров ртутного столба.
Ветер – умеренный, 2-7метров в секунду.
Температура воздуха ночью понизится до +16˚С, днем воздух прогреется до +27°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды – умеренное и значительное, от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха, 60-80 %.