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Отдых в Абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (731)
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В понедельник территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием пониженного атмосферного давления и смены теплых масс воздуха на холодные с северо-запада, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 15 июл — Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в понедельник 16 июля в Абхазии будет облачная погода с прояснениями, ночью и во второй половины дня дождь, возможна гроза.

Атмосферное давление –  пониженное, 755-756 миллиметров ртутного столба.

Ветер – умеренный, 2-7метров в секунду. 

Температура воздуха ночью понизится до +16˚С,  днем воздух прогреется до +27°С.

Температура морской воды +27°С.  

Волнение морской воды – умеренное и значительное, от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха, 60-80 %.  

Темы:
Погода в Абхазии (731)
Теги:
погода в Абхазии, Абхазия



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