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Переменная облачность и дождь: погода в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (732)
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В течение недели территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием пониженного атмосферного давления, однако из-за продолжающегося затока холодного воздуха с северо-запада с одной стороны, а также влияния фронта Черноморского циклона ожидается облачная погода с прояснениями.

СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В понедельник ночью и до второй половины дня, а также во вторник ночью и утром в Абхазии пройдет дождь, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

В среду и четверг в результате выноса тепла с юга будет небольшая облачность, без осадков, фон дневной температуры достигнет до + 32°С.

С пятницы и до выходных произойдет незначительная смена воздушных масс и атмосферного давления, переменная облачность, временами возможен слабый дождь.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +18°С, днем воздух прогреется до +31°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение на море умеренное и значительное, от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (732)
Теги:
погода в Абхазии, погода, Абхазия



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