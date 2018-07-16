Переменная облачность и дождь: погода в Абхазии на неделю

СУХУМ, 16 июл – Sputnik. В понедельник ночью и до второй половины дня, а также во вторник ночью и утром в Абхазии пройдет дождь, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
В среду и четверг в результате выноса тепла с юга будет небольшая облачность, без осадков, фон дневной температуры достигнет до + 32°С.
С пятницы и до выходных произойдет незначительная смена воздушных масс и атмосферного давления, переменная облачность, временами возможен слабый дождь.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +18°С, днем воздух прогреется до +31°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение на море умеренное и значительное, от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.