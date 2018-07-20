Подарки на колесах: Абхазия приняла российскую сельхозтехнику

В рамках договоренности президента Абхазии Рауля Хаджимба и президента России Владимира Путина в республику доставили 190 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму в 200 миллионов рублей.

О том, как прошла церемония передачи техники, чему восторгался министр сельского хозяйства Абхазии и как на подарки отреагировали трактористы, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Визуальный осмотр

Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы, от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля. На площадке, где в ряд выстроились новенькие тракторы "Беларус", "Кировец", гусеничные "Агромаш" и опрыскиватели, было празднично. На ветру развевались государственные флаги двух стран, громко звучала музыка, а трибуна "ожидала" высокопоставленных спикеров.

Для того чтобы лично увидеть подарки на колесах, потрогать их и даже залезть в кабину, пришли не только местные чиновники и трактористы, но и некоторые жители района вместе с детьми. Судя по возгласам детворы, особое впечатление на них произвели многотонные "Кировцы", между которыми был натянут транспарант с символичной надписью "Абхазия — Россия вместе".

© Sputnik Бадри Есиава Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.

С нескрываемым любопытством и довольством вокруг техники ходили их будущие водители. То колеса проверят, то в салон заглянут. Видимо, не терпелось завести машины и прокатиться на них, но такой команды еще не было.

Принять подарки приехали лично президент Абхазии Рауль Хаджимба и премьер-министр республики Геннадий Гагулия.

"Это очень популярные модели тракторов среди российских аграриев. Расширен перечень работ, которые они выполняют, и перечень навесного оборудования. Они собраны в Череповце", — представил тракторы "Беларус" главе государства первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Не мог нарадоваться технике и министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба, который несколько раз повторил то, что страна сильно в них нуждалась. Подойдя к "Кировцам", которых в республику доставили четыре единицы, он поднялся в кабину и лично осмотрел, чем оснащены такие машины.

"Очень комфортно, ребята. Кондиционер, гидравлическое управление, автоматическая коробка передач, удобные сиденья, магнитола. Шикарная техника", — поделился впечатлениями Тарба, спускаясь по ступенькам с двухметровой высоты.

"В служебную только не превращай", — пошутил глава Администрации президента Беслан Барциц.

© Sputnik Бадри Есиава Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.

Эти массивные тракторы собираются в Санкт-Петербурге по две тысячи единиц в год, отметил Джамбулат Хатуов и добавил, что они уже востребованы не только в России, но и в Европе. Он предположил, что этой технической мощности хватит на всю Абхазию, с чем согласился Рауль Хаджимба.

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Из общего числа техники в Гудаутском районе останется 12 единиц, рассказал глава этого района Руслан Ладария. К семи тракторам в Ткуарчалском районе добавятся еще четыре, с радостью сообщил директор МТС Ткурчала Виталий Воуба.

За рулем

После осмотра новых железных "помощников" сельского хозяйства Абхазии прошла официальная часть церемонии. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поблагодарил Минсельхоз России и все тех, кто принимал участие в этой работе.

"Сегодняшнее событие еще раз подтверждает, что мы выбрали правильный путь, путь сотрудничества с Российской Федерацией. Это результат взаимодействия по базовому соглашению и договорам в его развитии. Мы благодарны Российской Федерации и ее руководству за то, что нас услышали и сделали возможным, чтобы такая техника была у нашего крестьянина", — сказал президент и подчеркнул, что главное теперь — работать во благо страны, засучив рукава.

© Sputnik Бадри Есиава Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов отметил, что в Абхазию прибыло лучшее достижение российских производителей сельскохозяйственной техники.

"Любой успех в сельском хозяйстве в первую очередь связан с модернизацией. Мы рады тому, что усилием руководства Абхазии и решением руководства России сегодня Абхазия получает хороший импульс. За всем этим стоят современные технологии обработки почвы, которые применяются в овощеводстве и садоводстве", — сказал Хатуов.

© Sputnik Бадри Есиава Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.

Абхазская продукция востребована на российском рынке, и такое подспорье расширит ассортимент местных овощей и фруктов, которых ждут в России, подчеркнул первый замминистра сельского хозяйства России.

Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба напомнил о том, с чего все началось. По его словам, два с половиной года назад президент республики Рауль Хаджимба обратился к руководству России с просьбой оказать помощь в вопросах, связанных с сельхозтехникой. Затем начались прямые переговоры и тесное взаимодействие в решении этого вопроса между профильными ведомствами двух стран.

Приблизить долгожданный день удалось во время очередной встречи Рауля Хаджимба и Владимира Путина в Пицунде 8 августа 2017 года.

Трактористам, которые пребывали в томительном ожидании, наконец дали отмашку, и рев моторов пронесся по всей территории временного автопарка. Но не все тракторы завелись с полуоборота. Водителю Ахре, который много лет работал на стареньком "Беларусе", понадобилась помощь. Кто-то из знающих подсказал, что нужно вручную немного подкачать топливо, и проблема будет решена. Так и вышло.

"Я и раньше работал на таком же тракторе, но тот уже совсем старый, а этот новый. Мне нравится", — поделился тракторист Ахра.

Его коллега Руслан тоже остался доволен техникой, но с кондиционером было бы намного комфортнее, сказал он.

"Для тех, кто хочет работать, лучше не бывает. На "Беларусе" я езжу уже много лет, но мой старый трактор тоже еще может послужить. Отдадим другому водителю", — рассказал Заур Чанба.

© Sputnik Есиава Бадри Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.

Перед тем как разъехаться по районам Абхазии, счастливые трактористы и их новая техника заехали в Гудаутскую машинно-тракторную станцию, где хранилось все навесное, прицепное оборудование и опрыскиватели.