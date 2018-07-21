Виолетта Рудат-Авидзба: немецкая судьба абхазки

Культурный атташе Абхазии в Евросоюзе Виолетта Рудат-Авидзба переехала в Германию 30 лет назад. В 2015 году она открыла первый в Европе абхазский ресторан в центре Берлина и стала автором книги "100 рецептов долголетия. Кухня Абхазии", изданной в России и Германии.

О немецкой жизни Виолетты Рудат-Авидзба, о том, как создать свою Абхазию в Германии, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik

"Я быстро приспособилась, и это одно из качеств кавказцев. Мы привыкли к гостям, и редко спрашиваем, какой они национальности, принимая всех одинаково. Я приехала в чужую страну, но не воспринимала этих людей как чужих. Мы совершенно по-разному относимся к жизни, следуем разным правилам. Они более степенные, часто молчат, не любят делиться тем, что их беспокоит, мы в свою очередь привыкли быть открытыми, и дома у нас всегда много людей, родных, с которыми мы делимся всем, что на сердце, и решаем проблемы сообща. Здесь все по-другому, но меня не это не смущало. Я решила в семье создать свой мирок, а то, что происходило снаружи, не беспокоило и не пугало меня", — рассказывает Виолетта Рудат-Авидзба.

Работу Виолетта нашла быстро. Переехав в Германию, она начала преподавать русский язык бизнеса в берлинском университете имени Гумбольта.

"Преподавать было несложно, я знала немецкий язык и уже неплохо адаптировалась. Где бы ни находилась, я быстро заводила друзей. Немецкий народ не любит надменного отношения. Если вести себя подобным образом, они тебе ответят тем же, но улыбка и доброжелательность вызывает у них отзывчивость и вежливость. Сближаясь со мной по работе, они все чаще стали приходить ко мне и больше узнавать о том, откуда я и чем занимаюсь", — продолжает она.

История германских народов всегда интересовала Виолетту. Переехав в Германию, она много знала о культуре и нравах этих людей.

"Познакомившись с этим миром, отличном от моего, я решила, что буду обращать внимание на хорошие качества людей рядом со мной. И начала с того, что мне нравится. А нравилось мне то, что у них так чисто, и сами они выглядят аккуратно и ухоженно. Еще один приятный факт, это их большая любовь к цветам. Цветы у них повсюду, и они уделяют им много времени, внимания и денег. При этом они не любят вычурные вещи и проявляют сдержанность практически во всем, кроме цветов", — улыбаясь, рассказывает Виолетта.

© Фото : из личного архива Виолетты Рудат Виолетта Рудат в ресторане "Абхазия" в Берлине

Банкет для долгожителей

В Германию в 1993 году приехали с гастролями участники ансамбля абхазских долгожителей "Нартаа", в Берлине и Гамбурге их сопровождала Виолетта Рудат-Авидзба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Не пулей, а песней

"Приезд долгожителей Абхазии стал большой сенсацией в Берлине. Самому старшему среди них было 102 года, а младшему 72. Пять телевизионных передач Германии вещали об этом. В национальных костюмах, элегантные и стройные, они удивляли всех не только своей жизненной силой, ярким темпераментом, особым поведением, но также танцы и пение артистов не оставили равнодушными", — вспоминает Рудат.

По завершении гастролей Виолетта решила организовать прощальный вечер для долгожителей из Абхазии и позвать гостей на это мероприятие.

"В Берлине есть одно знаменитое место UFA (Универсум Фильм Акциенгезельшафт — ред.), там раньше создавали фильмы, и это было что-то вроде немецкого Голливуда. Я жила неподалеку от этой киностудии. Иногда там проводят разные мероприятия, и в этом помещении мне разрешили организовать банкет. Было непросто, я готовила три дня и накрыла большой стол национальной абхазской кухни", — говорит она.

Организовывая банкет, Виолетта рассчитывала на 400 человек, но мероприятие посетило 2500 гостей.

"Я приготовила большой котел орехового соуса, но даже его не хватило. Еда понравилась всем, люди из соседних банкетов стали заходить к нам, всем было интересно попробовать абхазскую кухню, и всем она нравилась", — вспоминает Рудат.

© Фото : предоставлено Тенгизом Тарба В Берлине, в культурном центре "Абхазия" прошел вечер, посвященный "Горной Абхазии".

Абхазия в центре Берлина

После завершения вечера, гости банкета стали просить меня открыть ресторан, где бы можно было еще раз попробовать эти блюда.

"Я привыкла угощать гостей, готовить для своих детей, но у меня и мысли не было открыть свой ресторан и написать книгу по кулинарии. Мои друзья часто говорили мне об этом, но эти разговоры, как и саму идею, я не воспринимала серьезно", — делится она.

Идея получила свое продолжение, и уговоры друзей также сыграли роль. После банкета у Виолетты Рудат-Авидзба появился редактор, и вскоре вышла ее первая книга "100 секретов долголетия. Кухня Абхазии". И некоторое время спустя в центре Берлина, на Дальманштрассе неподалеку от знаменитого бульвара Курфюрстендамм Виолетта Рудат-Авидзба открыла ресторан "Абхазия". Это первый ресторан в Европе, где подают только традиционные блюда абхазской кухни.

"Открыть ресторан в центре города было рискованно. Некоторые клиенты заходили ко мне, холодно оглядывая все вокруг. "А что? А это вкусно? А как вы это делаете?" начинали с порога. Но я знала, как растопить этот лед, чувствуя людей, я знаю, чего им не хватает, Я делала это не ради выгоды, а просто потому, что люблю людей, и мне приятно поднимать им настроение", — делится воспоминаниями Виолетта.

Ресторан, "Абхазия" стал площадкой для культурных мероприятий. Первым таким событием был абхазо–баскский вечер, за ним были и греческие, бразильские, японские вечера. Заведение набирало популярность, гостей становилось больше, музыка звучала разная, но постоянными оставались абхазские блюда в ресторане, которые каждый день готовила хозяйка заведения.

Абхазский ресторан в Берлине

"За это время нас посетило очень много разных гостей. Депутат Бундестага со своей дочкой заходили к нам, его дочь даже сыграла нам несколько песен на укулеле. Небольшой концерт нам организовал один молодой композитор, чья мама по происхождению абхазка по фамилии Еник. А однажды мимо проходил президент Германии Йоахим Гаук, ему стало интересно узнать, что это за ресторан и какие блюда там подают. Я его сразу не узнала, мы недолго побеседовали, и он и решил попробовать нашу кухню. После этого он приходил еще три раза, и все ему очень нравилось", — с гордостью отметила она.

Песнь скалы в Германии

Популярность приобрел не только ресторан Виолетты, но и написанная ею книга. 600 экземпляров было в тираже, и все книги были проданы. Одну такую книгу приобрела музыкант Франциска Велти. Книга ей очень понравилась, и она связалась с Виолеттой. Некоторое время они созванивались и переписывались. Абхазия заинтересовала Франциску, и как-то раз она попросила ноты одной известной абхазской народной песни "Песнь о скале".

"Однажды совершенно неожиданно мой ресторан посетила Францизка Велти со своими друзьями. Это был приятный сюрприз. Открыла им лучшее шампанское, и мы продолжили беседу. Но моя гостья пришла не просто так, это был не единственный сюрприз. Она подготовила что-то особенное для меня. Я застыла в ожидании. Она посмотрела на женщину в конце стола и подняла руку, как дирижер. Вслед за этим жестом женщина запела высоким мелодичным голосом так хорошо знакомую и родную мне песню "Песнь о скале". Сразу за ней мелодию подхватили и другие женщины, сидевшие за столом. Кульминационный момент в этой песни исполняла сам Франциска, это было так трогательно, я не могла сдержать слез", — делится воспоминаниями Виолетта.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Предоставлено: Виолетта Рудат-Авидзба Ресторан Виолетты Рудат-Авидзба

"Абхазия" временно закрыта

Младший сын Виолетты в 2012 году переехал жить в Абхазию.

"Мой сын Дэниел учился на режиссера. В университете им дали задание снять фильм в Испании. Но Дэниел решил для этого выбрать Абхазию. Ему говорили там небезопасно, но я была не против, и, получив мое одобрение, он приехал в Абхазию. Спустя какое-то время, перед там как вернуться в Германию, он позвонил мне и сообщил, что не хочет возвращаться, ему в Абхазии нравится, люди здесь хорошие. Работу он нашел в Министерстве иностранных дел Абхазии, а также будет преподавать испанский и немецкий в университете, строить свою жизнь здесь. Я не могла спать, если не услышу голос своего сына. Душа у меня была неспокойна, но я понимала, что у него все хорошо", — рассказывает Виолетта.

Дэниел хорошо адаптировался в Абхазии и строил большие планы на будущее здесь. Но с появлением ресторана Рудат понадобилась помощь.

Абхазский ресторан в Берлине

"Повара у меня не было, мне приходилось заниматься всем самостоятельно. Мои дети знают, что такое кавказская еда, и я могла им спокойно доверить свой ресторан. Старший сын окончил университет, учился в магистратуре и параллельно помогал мне вести дела так же, как и младший, которому пришлось оставить абхазскую жизнь и вернуться спустя три года в Германию. Но однажды я услышала, как мой старший сын говорит по телефону и отказывается от хорошей работы в Штутгарте из-за меня. Я понимала, что он отказывается от хорошей возможности и может испортить себе карьеру. В этот же вечер я села и написала доверенность на сына и передала помещение ресторана ему, так ресторан был закрыт", — с горечью говорит Виолетта.

Клиенты и друзья Виолетты не могут с этим смириться и каждый вечер пишут и просят ее вернуть ресторан.

Возвращение домой

Виолетта приехала в Абхазию на несколько месяцев, купила квартиру и хочет обустроить ее для своих сыновей.

"Мои дети в скором времени собираются приехать в Абхазию. Я хочу, чтобы у них был свой дом в Абхазии. Чтобы не оставаться в гостях у родственников, а приезжать к себе домой. Квартира пока не готова для жилья, и я готовлю ее к приезду своих сыновей. Это нелегко, но я хочу их удивить", — делится Виолетта.

Страна души сегодня

На сегодняшний день Виолетта Рудат-Авидзба находится в Абхазии, она планирует написать еще одну книгу о том, какой она видит Европу, и провести параллели с Абхазией.

"Моя первая книга вышла на русском. Редакторы предложили мне переиздать книгу уже для немецкой публики. И у меня вышла вторая книга, с немецкой интерпретацией. Я нахожусь в Абхазии несколько месяцев, и меня немного огорчает обстановка, которая царит тут. Мне кажется, люди сильно изменились, здесь развиты двойные стандарты. Говорят одно, живут по-другому, ссылаются на обстоятельства. Выбор есть всегда. Не обязательно поступать не по-человечески, чтобы накормить детей. Подобные поступки наказываются. Я не критикую, каждый должен заниматься своим делом, и критиковать никого не стоит. Я знаю, что в душе каждого из нас сидит абхаз и совесть, которой мы всегда гордились, она была даже у воров. Европа маленькими шагами строилась и стала такой, какая она сегодня. Мы пытаемся большими прыжками пройти все эти этапы развития, самое главное для нас — не потерять себя", — добавила она.