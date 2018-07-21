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Праздничная церемония, посвященная столетию со дня создания 7 краснодарской краснознаменной орденов Кутузова и Красной звезды военной базы, в Сухуме в субботу 21 июля

Хаджимба и Кумпилов поздравили 7 российскую военную базу со столетием

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Праздничная церемония, посвященная столетию со дня создания 7 Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной звезды военной базы, состоялась в Сухуме в субботу 21 июля.

СУХУМ, 21 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава Адыгеи Марат Кумпилов поздравили руководство и военнослужащих 7 российской военной базы, дислоцированной в Гудауте, со столетним юбилеем в субботу 21 июля.

После того как заместитель командира 7 военной базы, полковник Игорь Федоров, вкратце рассказал об истории становления и развития этой базы, слово взяли главы Абхазии и Адыгеи.

"Боевой путь, пройденный 7 Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной звезды военной базы, это яркий пример беззаветного и образцового служения родине. 7 военная база, дислоцирующаяся ныне в Гудауте, по праву может гордиться тем, что она является достойным продолжателем боевых традиций, героизма и не меркнущей славы, добытых ценою крови, высокого самопожертвования и отваги воинов-освободителей", — сказал Рауль Хаджимба в своей поздравительной речи.

Он подчеркнул, что в настоящее время личный состав этой базы с честью выполняет задачу по защите государственных интересов Российской Федерации и Республики Абхазии.

Встреча в расширенном составе руководств Абхазии и Адыгеи состоялось в субботу 21 июля в Сухуме
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия
Встреча глав Абхазии и Адыгеи прошла в Сухуме

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От имени жителей Адыгеи и лично от себя военных поздравил глава республики Марат Кумпилов.

"Ваша военная база в числе старейших воинских соединений вооруженных сил России, которые внесли значимый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Вековая история соединения неразрывно связана с победами и достижениями России в воинском деле, с традициями истинного патриотизма и верного служения своей родине", — отметил Кумпилов.

Глава Адыгеи также выразил слова благодарности ветеранам соединения за верную службу, преданность своему делу и патриотизм.

Указом главы Адыгеи за заслуги перед республикой медалью "Слава Адыгеи" был награжден командир 7 военной базы Игорь Егоров, который подчеркнул, что 7 военная база одно из немногих соединений, которое за свою вековую историю ни разу не расформировывалось.

Приказом командира воинской части в честь столетия Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной звезды военной базы учредили памятную юбилейную медаль, которой наградили президента Абхазии Рауля Хаджимба и главу Адыгеи Марата Кумпилова.

За активное участие в патриотическом воспитании военнослужащих войсковой части юбилейной медалью и подарком в виде памятного гравитона также были награждены ветераны и военнослужащие базы.

Праздничная церемония, посвященная столетию со дня создания 7 краснодарской краснознаменной орденов Кутузова и Красной звезды военной базы, в Сухуме в субботу 21 июля
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия
Праздничная церемония, посвященная столетию со дня создания 7 краснодарской краснознаменной орденов Кутузова и Красной звезды военной базы, в Сухуме в субботу 21 июля



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