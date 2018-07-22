Хагба: фильм "Белый башлык" с Кокоскир в главной роли обошел все экраны СССР

СУХУМ, 22 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фильм "Белый башлык", в котором Томас Кокоскир сыграл главную роль обошел все экраны бывшего Советского Союза и поднял имидж Абхазии на новую ступень, сказал в интервью Sputnik актер Абхазского драмтеатра Кесоу Хагба.

"Он был уникальным человеком в своем поведении в быту, на охоте, самое дорогое, что Томас сохранял, и всегда оберегал в себе это детское, искреннее отношение к самой природе, к людям и к жизни", — добавил он.

Томас Кокоскир был певцом (баритон — ред.), пел классический репертуар и народные песни в Абхазской филармонии, в которой работал.

"Чтобы петь оперные арии надо быть актером, он обладал очень обаятельным и мужественным голосом. К сожалению тогда, как и сейчас, не было оперного театра, где могли бы реализоваться такие люди как Томас, он пел в Государственном заслуженном ансамбле песни и танца Абхазии", — подчеркнул Кесоу Хагба.

По его словам, было неожиданностью, когда Томаса Кокоскир пригласили исполнить главную роль (Хаджарата Кяхба) в фильме "Белый башлык".

© Фото : из архива семьи Кокоскир Томас Кокоскир

"Этот фильм принимали великолепно, везде где его показывали, в нем играли великие актеры", — заметил он.

В компании Томаса Кокоскир всегда было очень уютно, вспоминает актер.

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"Находясь в компании Томаса, всегда чувствовал себя очень тепло и уютно, с другой стороны крайне ответственно. Томас был очень открытый, добрый и мудрый, каждый раз, когда он выходил на набережную Сухума, его все встречали с радостью, собирались вокруг него. Он любил рассказывать об охоте и рыбалке, он делал это настолько красочно, что все с удовольствием его слушали", — подчеркнул Хагба.

Народный артист Абхазии, кинорежиссер Вячеслав Аблотия рассказал, что познакомился с Томасом Кокоскир в 1974 году.

"Он тогда только закончил Институт имени Гнесиных и приехал работать в филармонию. После фильма "Белый башлык" мы уже ближе узнали друг друга и стали друзьями. Режиссеры долго искали актера на главную роль, потом я предложил Томаса, так как у него абхазский типаж. И когда его пригласили, тут же его утвердили", — рассказал Аблотия.

Томас Кокоскир был очень талантлив и при этом очень прост в общении, вспоминает он.

"Помимо фильма "Белый башлык" он снимался на Мосфильме в киноленте "Сердца четырех" и имел другие работы. У него был прекрасный типаж, даже если он играл маленький эпизод, без внимания зрителя это не оставалось, потому что он был внутренне очень насыщенным", — отметил Вячеслав Аблотия.

Режиссер рассказал, что зритель всегда запоминал роли Томаса Кокоскир, так как он был очень ярким артистом.

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"Это типичный абхаз, к тому же его лицо выражало мужественность, именно его типаж привлекал зрителя. Он мог сыграть и абхаза, француза и итальянца, он был очень многогранным", — сказал он.

© Фото : из архива семьи Кокоскир Томас Кокоскир

Как только фильм "Белый башлык" вышел на экран и его посмотрели в Абхазии Томас Кокоскир стал очень популярным.

"Он выходил петь какую-то арию, и все начинали хлопать ему как актеру, и он смущался от этого. После фильма зритель его не воспринимал как певца, они знали только Хаджарата Кяхба, этого героя они в нем видели", — заметил Аблотия.

Томас Кокоскир был участником Отечественной войны народа Абхазии, командиром роты. Трагически погиб 20 января 1994 года при исполнении военных обязанностей в городе Гал.

"После войны Томас не мог сидеть дома, это его человеческое качество, талантливые люди всегда приносят себя в жертву, иначе они не могут. Эта была во всем яркая личность, очень жаль, что его нет с нами", — сказал Кесоу Хагба.

Народный артист Абхазии, певец (баритон), актер театра и кино Томас (Виктор) Кокоскир родился 22 июля 1942 году в селе Бзыбь Гагрского района.

© Фото : из архива семьи Кокоскир Томас Кокоскир

Окончил Сухумский индустриальный техникум в 1964 году и Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по специальности "педагог – вокалист" в 1973 году. После окончания института стал актером Московского музыкального театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. В его репертуаре были партии из опер "Свадьба Фигаро" Моцарта, "Дон Паскуале" Доницетти, "Травиата", "Бал-Маскарад" Верди.

В 1974 году Кокоскир вернулся в Сухум, где стал солистом Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба, затем ведущим солистом Государственного заслуженного ансамбля песни и танца Абхазии. Параллельно выступал сольно и в эстрадном ансамбле "Райда".

Выступал на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба.

В Доме культуры города Гагра был открыт барельеф с изображением народного артиста Республики Абхазия Томаса Кокоскир — певца, известного киноактера, отдавшего жизнь за свободу своей Родины.