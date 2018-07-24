Коррупция и судебные приставы: Минюст Абхазии рассказал о работе ведомства

О том, какие новые законопроекты разрабатываются Министерством юстиции, и как работает служба судебных приставов, рассказало руководство ведомства на пресс-конференции на АГТРК во вторник 24 июля.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Служба судебных приставов

Пресс-конференцию о работе Министерства юстиции руководитель ведомства Марина Пилия начала с рассказа о работе Службы судебных приставов.

"В 2017 года вступил в силу закон "О службе судебных исполнителей", в соответствии с которым в структуре минюста сформирована Служба судисполнителей, – напомнила журналистам Марина Пилия. – Даже на момент формирования Службы судебных исполнителей, Министерством юстиции фактически осуществлялся прием незавершенных производств судов городов и районов, это около двух тысяч неисполненных производств, которые сразу легли на плечи вновь созданной службы. Помимо это постоянно поступают исполнительные производства".

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В целом за один год в исполнение судебных приставов поступило три тысячи 352 производства на сумму один миллиард пять миллионов 969 тысяч рублей, пять миллионов 311 тысяч долларов США и девять миллионов 472 тысячи евро.

"Всего за период действия нашей службы взыскано 13 миллионов 473 тысячи рублей и девять тысяч 573 доллара США, – констатировал руководитель Службы судебных исполнителей Зураб Барциц. – Если говорить о долгах перед Сбербанком, то ранее по спискам должников было озвучено более двух миллиардов рублей. Генеральная прокуратура совместно с нашей службой оказывает содействие, мы проводим проверку. Мы сумели более двух с половиной миллионов вернуть в Сбербанк. Из оглашенного списка основная часть находится в производстве. Но из них были озвучены в качестве должников 279 юридических и физических лиц. Из них 176 мы получили в производство. Другие зависли в судах общей юрисдикции".

Журналистов интересовал вопрос, какая самая большая сумма задолженности перед Сбербанком Абхазии.

"Неделю назад мы получили материал в исполнительное производство — решение принятое арбитражным судом в 2018 году по выдаче в 2015 году кредита Сбербанком в размере 85 миллионов рублей. Суд обязал должника вернуть 97 миллионов рублей. С первого дня, как должник получил деньги, не заплатил банку ни одного рубля, ни один процент. Сейчас совместно со Сбербанком проводится проверка возможности получения заложенного имущества – ООО "Ткуарчал уголь". Но пока невозможно разыскать директора, который возглавлял ООО на тот момент", – ответил главный судебный пристав страны.

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Министр юстиции добавила, что для полноценной работы Службы необходимо внести поправки в закон "О судебных приставах".

Проблема в том, что согласно закону требование судисполнителя – обязательное, однако ни слова не сказано об ответственности, которую несут те, кто препятствует деятельности судебных приставов.

"В этой связи мы разработали совместно со Службой проект "О внесении изменений в Административный кодекс", по которому мера ответственности предусмотрена. По настоящее время этот проект находится в Парламенте", – пояснила Пилия.

Еще одно препятствие для проведения полноценной работы Службы – отсутствие порядка проведения торгов арестованного имущества.

"Сегодня мы получили норматив заинтересованных министерств, однако мы еще не получили согласование Госкомитета по имуществу и приватизации. По проекту, представленному в Кабинет министров, Комитет госимущества и приватизации будет органом, который будет осуществлять реализацию торгов арестованного имущества", – добавила Пилия.

Противодействие коррупции

В 2016 году вступил в силу закон "О противодействии коррупции", согласно которому на Министерство юстиции возложены функции по проведению антикоррупционной экспертизы.

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"В настоящий момент мы делаем экспертизу, даем заключение в рамках общего заключения по результатам правовой экспертизы, – рассказала Пилия. – На ближайшем заседании Кабмина будет принят разработанный минюстом порядок осуществления антикоррупционной экспертизы, который после принятия будет определять внутренний порядок и форму заключения экспертизы. Министерством юстиции будет выдаваться отдельное заключение на предмет наличия в проектах нормативно-правовых актов коррупциогенных факторов".

Министр юстиции считает, что закон "О противодействий коррупции" в части проведения антикоррупционной экспертизы содержит недостаток, который нужно устранить.

"У нас антикоррупционную экспертизу в соответствии с законом проводит Министерство юстиции и также органы прокуратуры и предусмотрена также независимая экспертиза. Определено законом, что органы прокуратуры осуществляют экспертизу в порядке, утвержденном Генпрокуратурой, Министерство юстиции – в порядке, утвержденном Кабинетом министров, независимая экспертиза осуществляется институтами гражданского общества, политическими партиями, гражданами. То есть, у нас нет единого документа, по примеру Российской Федерации, который определяет вот эти коррупциогенные факторы, которые должны быть едины как для прокуратуры и Министерства юстиции, так и для независимой экспертизы. Поэтому мы и разрабатываем этот проект", – добавила Пилия.

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Регулирование работы СМИ

Журналистов также интересовал проект по внесению изменения в закон "О СМИ". Он предусматривал передачу полномочий по лицензированию вещания и регистрации СМИ Государственному управлению связи и массовых коммуникаций Абхазии.

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"Такой проект был разработан Минюстом. На самом деле вопрос в том, что после принятия закона "О связи", в республике был создан уполномоченный орган в области массовых коммуникаций. Мы посчитали, что эти функции более профильные для этого органа. Проект был поддержан в правительстве и направлен в Парламент, но на сегодняшний день не получил поддержки", – сказала министр юстиции.

Марина Пилия отметила, что причиной разработки проекта стало принятия закона "О лицензировании отдельных видов деятельности". Закон предусматривает уплату госпошлины за выдачу лицензии. Но до сих пор продолжают взимание лицензионного сбора на основании утратившего силу постановления Кабинета министров.

"Не может быть в законодательстве, чтобы за лицензирование одних видов деятельности взималась пошлина, за других – лицензионный сбор. Вот этим была вызвана необходимость во внесении изменении в закон "О СМИ", – объяснила Пилия.

Пресс-конференция министра юстиции прошла на АГТРК во вторник 24 июля.