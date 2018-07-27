16:08 27 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.97
  • EUR73.34
Поиск
Аптека. Архивное фото.

Цахнакия: аптеки должны продавать жизненно важные лекарства пенсионерам дешевле

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
11310

Кабинет Министров Абхазии проголосовал за утверждение "Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров" на заседании в четверг 26 июля.

СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фармацевтические организации, осуществляющие коммерческую деятельность, должны реализовывать жизненно необходимые лекарственные средства пенсионерам, в соответствии с утвержденным перечнем, при предъявлении пенсионного удостоверения ниже розничных цен, сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на заседании Кабмина в четверг 26 июля.

Руслан Аджба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аджба: Абхазия должна взять на себя обеспечение пенсионеров

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров>>

Если стоимость лекарства до 500 рублей, цена должна быть ниже на 25%, если выше 500 рублей – на 20%, пояснил министр.

"Документ подготовлен в целях реализации политики государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в данном случае пенсионеров, для повышения доступности жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, а также осуществления контроля за порядком изменения, регулирования цен. В приложении 89 позиций медикаментов, которые применяются сегодня в клинической практике", — добавил он.

Выдача пенсий
© Sputnik Томас Тхайцук
"Предъявите удостоверение!": почему у пенсионеров Абхазии нет "корочек"

Министр отметил, что необходимо организовать ведение учета лекарственных средств, выдаваемых пенсионерам.

"А также Государственному комитету по стандартам и потребительскому надзору совместно с Минздравом Абхазии и МВД, обеспечить регулярный мониторинг и контроль за оптовыми и розничными ценами лекарственных средств, которые определены в соответствующем перечне", — заметил Цахнакия.

Министерство здравоохранения создает отдельное подразделение Управления по надзору за фармацевтической деятельностью, которое непосредственно будет осуществлять контроль за отпуском медикаментов в целом, а также по данному постановлению, в частности, подытожил министр.

Теги:
лекарства, пенсионеры, Министерство здравоохранения Абхазии, Кабинет Министров Абхазии, Абхазия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Переднеазиатский леопард
    Вольные барсы

    В Северной Осетии выпустили на волю кавказских барсов - самку по кличке Волна и самца Эльбруса. Это первый в мире опыт возвращения леопарда в природу.

  • Филипп Киркоров на пресс-конференции участников фестиваля Жара-2018
    "Стена рухнула"

    Народный артист России Филипп Киркоров признался в любви к Азербайджану и рассказал, почем не приезжал сюда 20 лет.

  • Кардиохирург, академик РАН Баграт Алекян
    Трудолюбие в крови

    Кардиохирург, профессор Баграт Алекян рассказал Sputnik, почему так много ярких, известных на весь мир врачей родом из Армении.

  • Американский и канадский военные
    Нужно больше солдат

    В Минобороны Латвии пообещали, что число солдат НАТО, находящихся на территории республики, увеличится.

  • Игналинская АЭС
    Авось выкрутятся

    Остановленная Литвой Игналинская АЭС продолжает быть источником радиационной опасности – почему власти решили оставить это проблему потомкам?

  • Парламент
    Время выбора

    Комиссия по вопросам права назвала дату, когда состоятся очередные парламентские выборы в Молдове.

  • Переднеазиатский леопард
    Вольные барсы

    В Северной Осетии выпустили на волю кавказских барсов - самку по кличке Волна и самца Эльбруса. Это первый в мире опыт возвращения леопарда в природу.

  • Филипп Киркоров на пресс-конференции участников фестиваля Жара-2018
    "Стена рухнула"

    Народный артист России Филипп Киркоров признался в любви к Азербайджану и рассказал, почем не приезжал сюда 20 лет.

  • Кардиохирург, академик РАН Баграт Алекян
    Трудолюбие в крови

    Кардиохирург, профессор Баграт Алекян рассказал Sputnik, почему так много ярких, известных на весь мир врачей родом из Армении.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вид сверху лучше: как готовят бортпроводников
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО
Доминирующие языки
Трудности перевода: какие языки стоит учить

Соцсети

Sputnikabkhazia