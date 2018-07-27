Цахнакия: аптеки должны продавать жизненно важные лекарства пенсионерам дешевле

Кабинет Министров Абхазии проголосовал за утверждение "Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров" на заседании в четверг 26 июля.

СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фармацевтические организации, осуществляющие коммерческую деятельность, должны реализовывать жизненно необходимые лекарственные средства пенсионерам, в соответствии с утвержденным перечнем, при предъявлении пенсионного удостоверения ниже розничных цен, сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на заседании Кабмина в четверг 26 июля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Аджба: Абхазия должна взять на себя обеспечение пенсионеров

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров>>

Если стоимость лекарства до 500 рублей, цена должна быть ниже на 25%, если выше 500 рублей – на 20%, пояснил министр.

"Документ подготовлен в целях реализации политики государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в данном случае пенсионеров, для повышения доступности жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, а также осуществления контроля за порядком изменения, регулирования цен. В приложении 89 позиций медикаментов, которые применяются сегодня в клинической практике", — добавил он.

Министр отметил, что необходимо организовать ведение учета лекарственных средств, выдаваемых пенсионерам.

"А также Государственному комитету по стандартам и потребительскому надзору совместно с Минздравом Абхазии и МВД, обеспечить регулярный мониторинг и контроль за оптовыми и розничными ценами лекарственных средств, которые определены в соответствующем перечне", — заметил Цахнакия.

Министерство здравоохранения создает отдельное подразделение Управления по надзору за фармацевтической деятельностью, которое непосредственно будет осуществлять контроль за отпуском медикаментов в целом, а также по данному постановлению, в частности, подытожил министр.