Горько-сладкий вкус лета: сбор перца и арбузов в Адзюбже

В самом разгаре сезон арбуза, дыни и свежих овощей. Жители и гости Абхазии предпочитают местный продукт. Поэтому съемочная группа Sputnik отправилась в село Адзюбжа, где с июля активно идет сбор бахчевых и не только, и рассказывает о том, как в абхазском селе выращивают ягоды и овощи.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В селе Адзюбжа Очамчырского района круглый год найдется работа. Здесь в теплицах выращивают сезонные овощи и фрукты. Сейчас на огромных территориях в парниках созревают арбузы, дыни, перец, баклажаны, помидоры. Съемочная группа Sputnik попала на сбор перца и бахчевых.

Острые ощущения

Работы на теплицах в Адзюбже ведутся с пяти часов утра. Сюда ежедневно добираются около сотни рабочих. У каждого из них свое

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор арбузов и дыни в Адзюбже

дело: кто-то ухаживает за ягодами и овощами, кто-то собирает урожай, а кто-то строит новые теплицы. На этот раз нас интересовали сборщики арбузов и дынь.

— Для сбора арбуза вы приехали слишком рано. Пока роса стоит, ягоды не собирают, – объясняет менеджер по продажам Леон Кокая, который любезно согласился сопровождать нас.

Но сидеть без работы не приходится. Пока не приступили к бахчевым, нам предлагают посмотреть, как собирают стручковый перец. Вместе с Леоном направляемся к группе женщин, которые уже успели подготовить ведра и ящики. Увидев камеру, работницы теплиц сначала скромно отворачиваются, но спустя пару минут, то ли от понимания неизбежности, они все же решают рассказать о процессе сбора и немного о себе.

— А что тут стесняться, просто расскажем о своей работе, – натягивает медицинские перчатки Людмила Депелян и с ведром направляется в одну из теплиц.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор перца в Адзюбже

Людмила работает здесь уже полтора месяца. Она каждое утро добирается в Адзюбжу из соседнего села Допукит.

"Я живу в селе Допукит вместе с семилетним сыном, – говорит о себе Людмила. – Добираться до работы не сложно. Есть свой транспорт. Конечно, если транспорта нет, то сложнее. Работаем здесь с пяти утра до четырех дня. Я довольна работой. Если бы довольно не были, то не приходили бы".

После небольшого знакомства, Людмила решает рассказать о самом процессе сбора. Как выяснилось, сложнее всего в этой работе – переносить жару. Летом уже даже к 10 часам утра в теплицах стоит невыносимая жара, пот струится по лицу. Однако женщины стойко продолжают сбор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор перца в Адзюбже

"Перец собираем с утра, потому что растение нельзя трогать, когда уже становится совсем жарко, иначе оно может высохнуть, – объясняет она. – Втроем в день успеваем около 60 ящиков заполнить. Во время сбора мы сразу же отбираем хорошие и плохие. Хорошие в одну корзину, плохие в другую".

Понять хороший перец или плохой – не так сложно. Достаточно внимательно взглянуть на урожай. Стручки должны быть яркие, желтые, с ровной поверхностью, без морщин и пятен.

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Во время сбора, по словам Людмилы Депелян, важно выбрать созревший урожай, так как он дольше хранится.

"Вот, хороший перец, он уже спелый, его можно сорвать. Он будет намного острее, чем перцы еще не дозрели и сохранится также дольше", — аккуратно Людмила срывает стручок и кладет в ведро.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор перца в Адзюбже

Другая работница теплиц Марина Адлейба из Адзюбжи, поясняет, что с перцем нужно аккуратно обращаться. Если небрежно собирать урожай, то хрупкие веточки поломаются и растение высохнет.

"Посадили в начале весны, ухаживали за ним в течение этого времени. Завязывали, чистили от травы. Есть у нас агроном, который следит за тем, чтобы растение вовремя получало воду. Сейчас уже сбор урожая. Перец растет хорошо. Некапризное растение, – добавляет она. – Единственное, во время сбора нужно аккуратно собирать. Если не так подойти к сбору, то можно поломать веточки и тогда уже растение может засохнуть".

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор перца в Адзюбже

Сама Марина Адлейба работает на теплицах уже два месяца. Но с выращиванием овощей, знакома давно. Сама дома имеет свой огород.

"Семья большая, уже два внука. Живем здесь в Адзюбже. Огород свой имеем. Знакомы с выращиванием овощей. Здесь же смотрим за растениями настолько, насколько в наших силах. И руководство к нам относится хорошо. И они нам помогают, и мы им помогаем", – улыбается Марина.

От перца к арбузу

Ближе к 11 вместе с работницами теплиц направляемся к дереву, под тенью которого уже успели собраться сборщики арбуза.

С улыбкой нас встречает главный сборщик Алик Убирия. Он определяет, созрел арбуз или нет.

"В парниках мы выращиваем сорт "Огонек". Весит шесть-восемь килограмм. У каждого арбуза разные приметы созревания. Я могу определить и по звуку и по внешним визуальным признакам, также, если высохли плодоножки и усики возле нее. Арбузы делятся по половому признаку. Есть девочка и мальчик", – рассказывает он тонкости сбора арбуза и предлагает пройти в парник.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор арбузов и дыни в Адзюбже

На вопрос, какой вкуснее. Алик полный уверенности, с улыбкой отвечает: "девочка, конечно же, как и в жизни".

Работник теплицы с ножом в руке наклоняет к арбузу, сначала ощупывает руками – определяет упругость плода, осторожно постукивает – звонкий звук.

— Поспел! – восклицает он и ножом срезает плод от стебля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор арбузов и дыни в Адзюбже

Сборка арбузов – непростая работа. Плоды арбуза сначала снимают с плодоножкой, отрезая от стебля ножом, а затем, выстроив цепочку, передают друг другу. В этом деле нужна определенная сила и меткость.

"Процесс не сложный для того, кто знает, – улыбается сборщик арбуза. – А для того, кто не знает, то одна теплица может занять и целый день, пока пройдет, пока определит спелый или не спелый. Мы же теплицу проходим минут за 10-15, в зависимости от того, сколько урожая".

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор арбузов и дыни в Адзюбже

За час работы команда Алика Убирия успела собрать целый прицеп арбуза. Урожай сразу же с поля отправляется прямо к покупателю, который сам же приезжает на теплицы за товаром. Розничная цена арбуза – 15 рублей за килограмм.