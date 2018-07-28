Адзюбжинский "Огонек": как в абхазском селе собирают арбузы

В селе Адзюбжа начался массовый сбор арбуза. На более 100 теплицах местные жители собирают крупные и сочные ягоды.

Сборка арбузов – непростая работа. Плоды арбуза сначала снимают с плодоножкой, отрезая от стебля ножом, а затем, выстроив цепочку, передают друг другу. В этом деле нужна определенная сила и меткость.

"В парниках мы выращиваем сорт "Огонек". Весит шесть-восемь килограмм. У каждого арбуза разные приметы созревания. Я могу определить и по звуку и по внешним визуальным признакам, также, если высохли плодоножки и усики возле нее. Арбузы делятся по половому признаку. Есть девочка и мальчик", – рассказывает он тонкости сбора арбуза и предлагает пройти в парник.

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