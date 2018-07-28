22:17 28 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.97
  • EUR73.34
Поиск
Видео

Адзюбжинский "Огонек": как в абхазском селе собирают арбузы

Получить короткую ссылку
Темы:
Сделано в Абхазии (50)
166 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия

В селе Адзюбжа начался массовый сбор арбуза. На более 100 теплицах местные жители собирают крупные и сочные ягоды.

Сборка арбузов – непростая работа. Плоды арбуза сначала снимают с плодоножкой, отрезая от стебля ножом, а затем, выстроив цепочку, передают друг другу. В этом деле нужна определенная сила и меткость.

"В парниках мы выращиваем сорт "Огонек". Весит шесть-восемь килограмм. У каждого арбуза разные приметы созревания. Я могу определить и по звуку и по внешним визуальным признакам, также, если высохли плодоножки и усики возле нее. Арбузы делятся по половому признаку. Есть девочка и мальчик", – рассказывает он тонкости сбора арбуза и предлагает пройти в парник.

Горько-сладкий вкус лета: сбор перца и арбузов в Адзюбже>>

Темы:
Сделано в Абхазии (50)
Теги:
сельское хозяйство, сбор урожая, Гулрыпшский район, Абхазия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Белорусские спасатели тушат крупный природный пожар в Латвии, видео
    Помощь пришла

    Площадь торфяных и лесных пожаров в Латвии за минувшие сутки выросла на 20%. Смотрите на видео, как белорусские спасатели ведут борьбу с огнем.

  • Калькулятор института финансов Swedbank
    Оскорбили как гражданина

    Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Примите меры!

    Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.

  • Флаг Республики Молдова
    В новом статусе

    Высший Евразийский совет утвердил решение о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

  • Надежда Кошкина, Заместитель заведующего Отдела реставрации и консервации ГМИИ им. А.С. Пушкина, реставратор высшей квалификации
    Кропотливая работа

    Государственный музей имени Савицкого обратился за помощью к российским специалистам, чтобы восстановить картину, пострадавшую от системы пожаротушения.

  • Фермер. Иллюстративное фото
    Один на один с засухой

    Ситуация в сельском хозяйстве Эстонии становится все более серьезной из-за сильнейшей засухи - к осени важнейший сектор экономики может оказаться на грани кризиса.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор арбузов и дыни в Адзюбже
Полосатый рейс: сбор арбуза в Адзюбже
Самое длительное затмение Луны в XXI веке
Самое длительное затмение Луны в XXI веке
Доминирующие языки
Трудности перевода: какие языки стоит учить

Соцсети

Sputnikabkhazia