Политический текст: Кобахия прокомментировал заявлении Грузии о храмах Абхазии

СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. В заявлении МИД Грузии, что в Абхазии нарушаются права верующих и повреждаются православные храмы, слышится политический дискурс, нежели обеспокоенность за чувства верующих, прокомментировал замминистра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

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"Вообще сложно комментировать данное заявление, в частности, о том, что в республике есть грузинские храмы. Это все равно, что вступать в бессмысленную полемику с Грузией о том, что Абхазия – часть Грузии. Не знаю, как там в Осетии, но в Абхазии в свое время депутаты IV созыва приняли Закон "О свободе совести и вероисповедания", автором которого был я. Он предоставляет людям всех конфессий, а речь там идет не только о верующих-христианах, выражать свои религиозные чувства в храмах и соответствует конституционным нормам в сфере гражданских прав. Такие широкие права редкость для многих стран. Поэтому упрекать нас в отсутствии чувствительности к религиозным чувствам граждан совершенно невозможно. В прошлом году я объездил многие районы Абхазии. В Галском районе, восстанавливаются многие храмы, и даже построен в с. Речхе новый, в котором я лично видел на службе многих грузин там проживающих. Там много действующих христианских храмах, в которые идут люди разных национальностей", – рассказал Кобахия.

Заявление министра иностранных дел Грузии о том, что представители Грузинской православной церкви не допускаются на службу в абхазские храмы, назвал политизированным ходом.

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"Это политический текст. Потому что, если бы это было возможно, то мы не участвовали в урегулировании конфликта в рамках Женевских переговоров и 25 лет не находились бы в состоянии ни войны, ни мира. Что касается православных храмов. Я сам занимался изучением ранневизантийских храмов, расположенных в Абхазии в долее давние времена. И все храмы, которые находятся на территории Абхазии имеют совершенно четкие архитектурные контуры, с выраженным стилем византийского периода, намного отличного от храмов, которые в тот период строились в Грузии. А в более поздние времена, после VI века, абхазские зодчие уже сами строили храмы. И кстати у Нестора летописца даже отмечено, что при строительстве Софийского храма, приезжали абхазские зодчие», – привел факты Кобахия.

Батал Кобахия добавил, что в Абхазии много храмов, которые требуют реставрации. Но многие не были восстановлены по объективным причинам.

"Один из них Бедийский храм, являющейся одной из святынь абхазов. Во время войны его грузины прицельно обстреливали и снесли полностью купол. Мы до сих пор занимаемся тем, что собираем материалы для его восстановления. У них, конечно есть претензии на то что, это храм грузинский. Но это дело для научных дискуссий, а не политических заявлений. В рамках Женевских дискуссий, я говорил грузинской стороне чтобы нам дали архивные и иные материалы, которые были уничтоженные в период Абхазао–грузинской войны 1992-93 гг. Это и артефакты, без которых невозможно восстановить подлинный аутентичный облик храмов, в том числе и архитектурный. Мы разумеется готовы с сотрудничеству с начали изучение некоторых храмов Моквсккого, Лыхненского, Бедийскиго, но потом началась стагнация и в этом процессе, потому что грузины не хотят, чтобы международные эксперты давали здесь рекомендации в реставрации тех или иных объектов, без их личного участия", – пояснил он.

Замминистра культуры и историко-культурного наследия также отметил, что разрушением культурных ценностей занимается не Абхазия, а Грузия, и тому есть давняя история. В пример он привел факты, когда грузины разрушали уникальные фрески или закрашивали фасады храмов Абхазии.

"Могу вспомнить 1985 год, когда грузинские реставраторы приехали в Абхазию и сбили фрески в Моквском храме, была увезена надгробная плита погребённого в храме одного из князей Чачба-Шервашидзе, якобы для реставрации, и так и не была возвращена, – констатировал Кобахия. – И те, кто был в этом храме, могут увидеть оставшиеся незначительные фрагменты фресок, по которым, разумеется их уже сложно восстановить, и они там были разного времени, и в том числе более ранние, может быть, относящихся к XI —XII веков. Их не устраивало то, что в абхазском храме, находящемся на священной абхазской поляне, видны четко выраженные индивидуальные черты, которые указывают, что они именно абхазские. В Грузии храмы немного другого типа. Аналогичный случай был 60-х годах, когда грузины в Драндском храме снесли очень древнюю роспись. И сейчас уже трудно даже сказать, что это было. Я просто помню по тем временам, по разговорам".

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Кобахия напомнил и о увезенных в Грузию в советское время бесценных артефактах, которые принадлежали Абхазии.

"В рамках Женевского процесса, когда я участвовал пару раз в рамках политических переговорах, мне предложили заняться вопросами изучения возможностей культурного наследия. После долгих дебатов я стал выключен из данного процесса. Грузинская сторона явно выразила нежелание со мной общаться, потому что я предложил сделать Реестр перемещенных ценностей: то есть, тех культурных, археологических ценностей, которые перемещались и во времена Советского союза, когда было общее государства, и в период войны, и были нелегально вывезены после. В том числе возник вопрос и о Бедийской чаше, которая была вывезена в 1947 году. Я видел в музейных архивах документ в котором было написано, что из-за опасения безопасности чашу временно переместят в Грузию, а потом вернут при первом благополучном случае. Но она так она и осталась запасниках Грузии. К примеру многие культурные ценности Пицундского городища: мозаика античного времени, фрагменты архитектуры из пластики и мрамора, и много Я не помню, чтобы из Грузии абхазы что-либо когда-либо вывозили", – констатировал он.

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Говоря об ущемлении чувств религиозных граждан, Батал Кобахия посоветовал разобраться в ситуации внутри в самой Грузии, где армянские церкви переделываются в грузинские.