Пробелы восполнены: как поправки к закону помогут вернуть гражданство Абхазии

Астанда Ардзинба, Sputnik

Процесс обмена старого образца общегражданского паспорта на новый в Абхазии начался в мае 2016 года. Кампания была инициирована, прежде всего, из-за выявленных ранее массовых нарушений закона при выдаче абхазских паспортов в восточных районах республики. Кроме того, к настоящему моменту у большого числа людей срок действия паспорта и так заканчивался, его нужно было бы менять в любом случае. Власти решили воспользоваться ситуацией и усовершенствовали паспорта нового образца. Бланки, изготовленные на российском предприятии "Гознак", получили высокую степень защиты и стали соответствовать международным стандартам. По ним даже стало возможным пересекать абхазско-российскую границу.

© Sputnik Томас Тхайцук "Гознак" о паспортной системе: Абхазия подготовила всю инфраструктуру

Глава государства поручил Министерству внутренних дел, а также главам районных администраций проводить информационную работу с призывом к населению о необходимости обмена паспортов. Власти рассчитывали, что завершат кампанию до 2019 года, то есть до очередных президентских выборов в стране. Однако выяснилось, что у определенной категории людей, проживающих в республике, при обмене абхазских паспортов возникли большие сложности.

В частности, жителям республики неабхазской национальности в паспортных столах стали сообщать, что паспорта старого образца им были выданы незаконно, и обменивать их соответственно никто не будет. Фактически процесс обмена паспорта для этих людей превратился в процесс подтверждения своего гражданства. Этнических абхазов, которые вправе получить гражданство по крови, эти проблемы не коснулись.

У остальных же стали требовать документы, которые подтверждали ли бы факт проживания в Абхазии с 1994 по 1999 годы – пять лет до принятия Акта о государственной независимости. Однако некоторые люди в указанный период действительно не проживали в Абхазии. Кто-то получал за границей высшее образование, кто-то уезжал на заработки в блокадное послевоенное время или выезжал на лечение. Причин может быть не мало, в любом случае выезд из страны не мог возбраняться и тогда не сулил проблем с гражданством.

Дело в том, что в законе о гражданстве, действовавшем до 2005 года, ценз оседлости указан не был. Данная поправка появилась позже, что, по мнению правоведа Олега Папаскири, обернулось в недопустимую правовую коллизию и спровоцировало действия, обладающие признаками дискриминации.

"Эта ситуация сложилась из-за двух принятых по очереди законов о гражданстве. Первый, условно говоря, был сделан для всех граждан Абхазии, а второй ввел критерий о проживании в республике в определенный период времени. Получилось так, что этот новый закон, фактически, свое действие обратил в прошлое. В праве это называется "обратная сила закона", и здесь она недопустима", — разъяснил Папаскири в интервью радио Sputnik Абхазия.

Один из инициаторов общественной кампании по восполнению пробелов в законе о гражданстве Елена Кувичко рассказала, что после отказа в обмене паспорта люди фактически оставались один на один со своей проблемой, не зная в какие инстанции обращаться. Кувичко провела ряд встреч с депутатами Парламента. По ее словам, понимание того, что проблема существует, у парламентариев было, но взять на себя ответственность за ее решение они все же не спешили. Далее активист инициировала обсуждение проблемы в Общественной палате.

"Было важно, чтобы проблему озвучили, чтобы действительно привлечь к ней внимание. Чтобы в обществе поняли, насколько все масштабно. Когда ты знаешь об одном или нескольких случаях от своих знакомых, ты не представляешь какие масштабы у проблемы в размерах всей страны. А ведь ситуация была такая, что людям, которые родились в Абхазии, учились здесь, прожили всю жизнь, прошли службу в армии, отказывали в гражданстве", — сказала Кувичко.

По ее мнению, сложившаяся ситуация могла привести к опасным последствиям. Все эти люди, которых задним числом лишили гражданства, некогда голосовали на выборах, принимали участие в референдуме 1999 года о принятии Акта о независимости. Теперь же их участие могло стать основанием для признания выборов и референдума не легитимными, отмечает Кувичко.

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Точных данных о том, скольких жителей республики таким образом лишили гражданства, по словам общественного деятеля, нет. Во время слушаний в Общественной палате представитель ОВИР озвучил цифру в пятьсот человек, в личных беседах представители паспортных столов могли завысить ее в разы.

По данным Центра гуманитарных программ, куда обращались люди за бесплатной юридической консультацией, сотни и даже тысячи жителей республики оказались лишены абхазского гражданства. ЦГП представил в Парламент, Кабинет Министров и Аппарат Президента свои предложения по внесению изменений в Закон о гражданстве. Эти поправки, по их мнению, не только устранили бы правовые коллизии, но и помогли бы сохранить межнациональное согласие в стране.

А именно, ЦГП предложил исключить ценз оседлости при рассмотрении вопроса о предоставлении гражданства или же дополнить закон нормой, исключающей применение данной статьи в отношении еще нескольких категорий лиц.

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Парламент пошел по второму пути и на итоговом заседании весенней сессии во втором окончательном чтении приняли поправки к закону о гражданстве. Парламентарии признали, что процесс по обмену общегражданских паспортов выявил пробелы и несовершенства действующего законодательства и определили дополнительный круг лиц, имеющих право на получение гражданства автоматически и без каких-либо дополнительных условий.

В список вошли родившиеся в Абхазии и являвшиеся несовершеннолетними на момент принятия Акта о государственной независимости республики 12 октября 1999 года. При условии, что они не имеют гражданства иностранного государства, кроме гражданства России, и оба или один из родителей — гражданин Абхазии. Новшества коснулись и участников Отечественной войны народа Абхазии, родившихся или проживавших на территории Абхазской АССР и не имеющих гражданства иностранного государства, кроме гражданства России. Другая категория людей, которые получили право на абхазское гражданство без дополнительных условий, это люди, которые выезжали из страны в период с 1994 по 1999 годы на учебу. А также люди, которые в указанный период прописывались за рубежом для получения и оформления пенсии, либо люди, которые выезжали из страны по болезни не более чем на шесть месяцев в течение одного года.

Однако в список не вошли люди, отбывавшие наказание в местах лишения свободы в указанный в законе период. Таких людей в республике не много, но они есть, отметил при представлении поправок глава правого комитета Парламента депутат Валерий Агрба. Он также добавил, что не предусмотренные в законодательстве случаи могут разбираться в индивидуальном порядке.

Изменения приняты в окончательном чтении, документ направлен на подпись президента. В Парламенте также выразили надежду, что проблемы с переоформлением общегражданских паспортов больше возникать не будут и заверили, что будут продолжать отслеживать ситуацию.