Хаджимба о нападении на магазин "Через": виновные ответят по закону

СУХУМ, 31 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба, выступая на совещании в правительстве, заявил, что все, кто был задействован в нападении на магазин "Через", принадлежащий репатриантам, ответят по закону.

Нападение на магазин розничной торговли восточных сладостей "Через", расположенный на набережной Махаджиров в Сухуме, произошло 8 июля.

Все должны знать, что иначе, как того требуют закон и Конституция, это дело не разрешится, уверен глава государства.

"По отношению к произошедшему инциденту все мы должны проявить единство, мы должны в один голос строго осудить то, что случилось. Это должно было произойти раньше. Работа правоохранительных органов должна получать поддержку со стороны общественности. Где были общественные объединения, партии, интеллигенция? Все молчали, думая, что все разрешится само по себе", — добавил он.

© Sputnik Томас Тхайцук Как стать репатриантом и "не потеряться" в Абхазии

Глава государства отметил, что "возвращение наших соотечественников на Родину – сложный вопрос уже многие годы".

"Наши братья сохраняли обычаи, сберегли язык. Им удалось это сделать без какой-либо поддержки со стороны государственных учреждений. Это их земля, их Родина, и все должны это знать. Когда на земле Абхазии разразилась война, наши братья из Турции приехали сюда и получали ранения здесь, погибали здесь", — подчеркнул президент.

Министр репатриации Беслан Дбар отметил, что преступление по отношению к представителям абхазской диаспоры должно получить всеобщее осуждение.

"Наши предки гордились своей Родиной. Да, на исторической Родине нас в силу общеизвестных причин мало. Но хочу спросить, почему мы забываем о нашей многочисленной диаспоре? Недавно имели место факты нанесения увечий нашим братьям, репатриантам. И общество, словно в рот воды набрало. Общественные организации и партии тоже безмолвствовали", — сказал Дбар.

Министр отметил, что при строительстве государства необходим ресурс диаспоры.

"Не зря Владислав Ардзинба подчеркивал, что без участия нашей диаспоры мы не построим полноценное государство. Я хочу, чтобы вы меня поняли. Сегодня представители нашей диаспоры находятся здесь. Они участвуют в жизни нашей страны. Они есть и среди Народных депутатов, они и в бизнесе. Если говорить о сельскохозяйственной жизни Восточной Абхазии, то многие из них вложили немало сил в это. Сегодня их труд приносит доход в бюджет республики. Уверен, если в Абхазии будет еще 100 таких же бизнесменов, то нам не нужна будет помощь извне. Единственное, о чем я прошу, — понять, что репатрианты – наши соотечественники и начать относиться к ним с уважением", — заявил Беслан Дбар.

Председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба считает, что целью нападавших на магазин, принадлежащий репатриантам, была дестабилизация ситуации в республике.

"Когда трое-четверо нападают, замысел у них совершенно другой. Это заставляет нас посмотреть на вещи по-другому. На мой взгляд, это нападение было тщательно спланировано. Если я начну подробно рассказывать о случившемся, то это может обидеть и некоторых здесь сидящих. Мы все знаем, знаем себя, знаем своих ребят, знаем своих братьев и сестер. Если случившееся получит развитие, то к хорошему это нас не приведет. Мы можем оказаться на грани исчезновения", — сказал Шинкуба.

Он уверен, что случившееся нужно тщательно осмыслить и изучить.

"Все мы одной крови. И потому это дело специфично. Но как бы ни было, если наш народ не подойдет к решению проблемы, как положено, если преступление не будет осуждено, то мы разочаруемся в нашем народе. Аполлон Шинкуба попросил руководство и силовые структуры наказать виновных в этом преступлении", — заметил он.

Правоохранители установили, что группа неизвестных лиц с целью хищения чужого имущества, действовали по предварительному сговору между собой. Под угрозой применения насилия в отношении продавцов магазина они стали требовать выдачи денежных средств. Затем один из злоумышленников самостоятельно завладел из кассы 2000 рублями, однако, когда его ожидания заполучить более крупную сумму не оправдались, преступники нанесли множественные телесные повреждения хозяевам торговой точки, оказавших попытку сопротивления, после чего с места преступления скрылись.

Следственный отдел Сухума завел уголовное дело по факту разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору. 10 июля следователи установили личности, причастных к преступлению, и уже 16 июля судом города Сухум были вынесены постановления об избрании меры пресечения в отношении двух лиц, подозреваемых в разбойном нападении на магазин "Через".

По итогам собрания участники встречи приняли обращение к руководству страны с просьбой предпринять необходимые действия для укрепления связей с зарубежной диаспорой и взять под особый контроль расследование произошедшего инцидента.