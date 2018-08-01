Прошлогодний взрыв: как Приморское залечивает раны

Год назад, 2 августа 2017 года, в селе Приморское произошло событие, которое всколыхнуло всю республику – взрыв на складе с боеприпасами, унесший жизни троих людей и оставивший без крыши над головой многие семьи. В канун этой даты корреспондент Sputnik Абхазия посетил село.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

В Приморском уже мало что напоминает о произошедшей здесь трагедии. Год назад село напоминало скорее место военных действий: разрушенные дома, осколки мин и снарядов, неразорвавшиеся боеприпасы вокруг.

Мощный взрыв в селе Приморское>>

Новые гнезда

Взрывом на складе боеприпасов вышибло стекла и снесло крыши. 11 семей вовсе остались без домов. Ко всем бедам добавилось и разрушение резервуара питьевой воды, который обеспечивал около двухсот частных домов и гостиницу на 200 мест.

© Sputnik . Бадрак Авидзба Быт или не быт: в Приморском ликвидируют последствия взрыва боеприпасов

К строительству новых домов государство приступило спустя месяц после чрезвычайного происшествия. Но стройка затянулась. Половина уже отметила новоселье, другая с нетерпением ждет этого момента.

"В шесть домов люди уже вселились, стройка проведена качественно, на данный момент завершается строительство трех домов. Но самыми проблемными остаются два дома, были некие финансовые задержки, но работы там понемногу продолжаются", — сказал глава администрации Приморского Анзор Сакания.

Глава села Приморское назвал сроки восстановления бассейна для питьевой воды>>

Жители тех домов, которые уже построены, говорят, что работы проведены качественно и что их все устраивает.

Восстановление домов в селе Приморское © Sputnik / Томас Тхайцук

Восстановление домов в селе Приморское © Sputnik / Томас Тхайцук

Восстановление домов в селе Приморское © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Восстановление домов в селе Приморское

"Мы переселились в новый дом около месяца назад, до этого временно жили в квартире у соседей. До взрыва у нас стоял двухэтажный дом, который был полностью разрушен. Я хочу сказать спасибо всем, кто приложил усилия на строительство дома", — сказала местная жительница Нелли Трапш.

© Sputnik / Томас Тхайцук Восстановление домов в селе Приморское

До взрыва в нашем доме было шесть комнат, в новом здании столько же комнат, уточнила она.

"Единственное, что хочу добавить, это то, что после того, как строительные работы завершились, произошел оползень, и часть задней стены дома разрушилась, нам обещали, что ее восстановят", — подчеркнула она.

Дом Тумана Трапш практически готов, осталось провести внутренние работы.

"Внутри еще нужно поставить кухню, оборудовать баню и другие мелкие дела, также нужно покрасить нижнюю часть фасада дома. На самом деле прорабы, рабочие очень потрудились, с первого дня никаких проблем не было", — говорит Туман Трапш.

© Sputnik / Томас Тхайцук Восстановление домов в селе Приморское

Не все довольны

В доме Асиды Авидзба положили кровлю, окон и дверей пока нет, по словам хозяйки, учитывая медлительность строителей, нет у нее надежды на то, что в скором времени работы будут завершены.

© Sputnik / Томас Тхайцук Восстановление домов в селе Приморское

"Мы не знаем, с чем связана такая задержка. То говорят, что нет финансирования, то другие проблемы. Уже устали ждать, не знаю, когда все-таки мы сможем переселиться в свои дома", — сетует она.

Помимо домов, во время взрыва на складе с боеприпасами значительно пострадал резервуар для питьевой воды. Его начали восстанавливать 25 июля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глава села Приморское назвал сроки восстановления бассейна для питьевой воды

"У нас очень серьезный вопрос связан с бассейном питьевой воды, он был разрушен в следствии взрыва, бассейн разобрали и организовали подачу воды по временной схеме, поставили бак, в который вмещается 20 тонн. Изначально было выделено 600 тысяч рублей на восстановление этого бассейна, но, когда его вскрыли, обнаружили очень серьезные проблемы – трещины. Была сделана дополнительная смета", — сказал глава Приморского.

В селе часто отключается электричество, и после каждого отключения возникают перебои в подаче воды, заметил он. Вместимость бассейна составляет около 180 кубометров.

"По новой смете емкость увеличивается до 240 кубометров", — пояснил он.

Взрыв боеприпасов произошел на складе Министерства обороны Абхазии в селе Приморское 2 августа. В результате происшествия три человека погибли и более 60 человек пострадали. 11 разрушенных домов были признаны неподлежащими реконструкции.