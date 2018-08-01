Сколько стоит чиновник: Общественная палата изучила антикоррупционные проекты

Сария Кварацхелия, Sputnik
Инициативная группа по борьбе с коррупцией представила в Общественной палате проекты "О конкурсном отборе кандидатов на государственную службу" и "О борьбе с коррупцией". Как заявили инициаторы, главная их цель – модернизация национального законодательства.
"В рамках продвижения этих двух законов мы предлагаем ратифицировать 20 статью конвенции ООН, – рассказал член инициативной группы Рисмаг Аджинджал. – Суть Конвенции заключается в том, что государство ее подписавшее обязуется все свое законодательство привести к стандартам, блокирующим коррупцию во всех сферах. В данной Конвенции прописан механизм, облегчающий государствам-участникам получение информации о вывезенных за рубеж активах подозреваемым в коррупции лицом, а также его выдачи в случае поступления соответствующего запроса".
Принятие законопроектов, по словам Аджинджал, способствует сохранению ресурсов Абхазии и их рациональному использованию. Основной посыл закона – искоренение коррупции в Абхазии.
"В нашем проекте мы расписали, что такое незаконное обогащение. Это значительное увеличение активов должностного лица, превышающие его законные декларированные доходы, которые он не может разумным образом обосновать. Незаконным обогащением считается имущества и материальные ценности стоимостью более чем 2000 долларов США, происхождение которых не подтверждается законным путем должностного лица, признаются имуществом и материальными ценностями, приобретенными незаконным путем. Чиновник сам обязан доказывать законность своего имущества. То есть никаких драконовских мер мы не предлагаем", – объяснил он.
Если Парламент примет предлагаемые проекты, то каждый чиновник, у которого имущество превосходит его доходы, отстраняется от занимаемой должности и обязан в законном порядке доказывать свою невиновность.
Пиар акция или эффективный закон?
Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба предложила инициативной группе обязать декларировать доходы не только чиновников, но и врачей и работников образования. Именно в этих сферах, по ее мнению, рядовые граждане сталкиваются с коррупцией.
Однако один из инициаторов проектов, Тенгиз Джопуа считает, что бытовая коррупция не попадает в декларацию доходов из-за того, что она не предполагает получения крупных денежных средств.
"В основном эти деньги идут на потребление. И потому декларировать уборщице или медсестре будет нечего, – объяснил он. – Почему важно, чтобы чиновники декларировали свои доходы? Потому что это элитарная коррупция. Она наносит больший вред экономической безопасности государства".
Член Общественной палаты Беслан Кварчия положительно оценил появление в республике такой инициативной группы, но выразил обеспокоенность, что деятельность группы станет пиар-акцией, которую будут использовать в политических целях.
"У нас происходит законодательное закрепление коррупции. Мы даем чиновнику низкую заработную плату и говорим ему: сам себе помоги. Вы помните забастовку гаишников? Ребята считали это нормой. Когда им сказали не останавливать водителей с российскими номерами, они возмутились и ушли с работы. И этот пример показательный", – выразил мнение Кварчия.
Качественный кадр
Член инициативной группы Астамур Какалия видит в повышении зарплат чиновникам и конкурсном отборе на должности эффективный способ искоренения коррупции.
"В реальности у нас чиновник стоит не восемь тысяч, а все 800 со всеми его незаконными доходами. У него бюджет один миллион, из них восемь тысяч его зарплата, а 992 тысячи он осваивает. Мы предлагаем набрать на конкурсной основе. Заплатить ему 50, а то и 100 тысяч. Зато он качественный кадр и к тому же 900 тысяч у нас сохраняются", – пояснил он.
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Депутат Народного собрания Аслан Бжания предложил инициативной группе присутствовать в Парламенте во время обсуждения законопроекта.
"Тогда принятие проекта будет проще. На мой взгляд, проблем с принятием этих законопроектов в Парламенте не должно быть. Не думаю, что вопрос не пройдет. Просто вопрос еще не ставился остро, ребром. И я рассчитываю на то, что большая часть депутатов эти проект примет", – предположил Бжания.
После долгого обсуждения инициатив, Общественная палата единогласным решением поддержала проекты "О конкурсном отборе кандидатов на государственную службу" и "О борьбе с коррупцией".