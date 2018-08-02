Если винограда нет: как "выкручиваются" виноделы Абхазии

Бадрак Авидзба, Sputnik
Как готовить домашнее вино
Для домашнего вина нужен виноград, говорит председатель Госстандарта Абхазии Гарри Саманба, если его нет, то за виноделие лучше не браться.
"К сожалению, у нас сейчас хотят делать вино без винограда. Есть концентраты, которые продаются за пределами республики. Одна полулитровая емкость стоит 1500-2000 рублей", — раскрывает он секрет такого "винокурения". По наблюдениям главы Госстандарта, такие изготовители почему-то предпочитают именовать суррогаты грузинскими брендами.
Особым "надувательством" Саманба считает ежевичное вино.
"Представьте себе, какие плантации нужно иметь, чтобы изготовить хотя бы 100 литров вина, для меня это вообще не понятно", — недоумевает он.
Настоящее домашнее вино требует трепетного хранения.
"Вино обязательно должно храниться в подвале, так как оно не любит перепада температур, температура может колебаться только в пределах двух градусов, потому что когда есть резкий перепад температур, вино начинает часто "играть" и качество теряется", — пояснил он.
Никакого пластика. Вино следует держать в хороших дубовых бочках, или же в баках из нержавейки.
"Эти условия сегодня в основном никто не исполняет, те, кто выполняет эти условия, попадают в нехорошую конкурентную среду, где есть люди, которые игнорируют традиционные способы изготовления вина. Они смешивают воду, спирт и добавляют концентраты и делают вино", — подчеркнул Саманба.
Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору намерен бороться с "ловкачами".
"Сегодня виноделием серьезно начали заниматься многие люди, это отрадно, и чтобы выдавить недобросовестных изготовителей с рынка наша помощь в этом очень нужна. Продукцию людей, которые занимаются виноделием с учетом требований, можно сертифицировать, чтобы они продавали то вино, которое будет проверяться нами. Таким образом, наверное, можно выдавить недобросовестных людей. Мы пока не углублялись в этот вопрос, но такое видение есть", — заверил глава госкомитета.
Неспециалисту очень сложно без подготовки быстро разобраться в качестве вина.
"Отличить хорошее вино от плохого, например, для меня не очень сложно, но для непонимающих, на самом деле, трудно. Даже те вина, которые делают в домашних условиях с нужным количеством винограда, тоже, к сожалению, не всегда бывают хорошими, бывает, что кислотность высокая и цвет "нехороший", не проведена фильтрация, если не проведена фильтрация, то это не вино, а виноматериал", — сказал Гарри Саманба.
Визуально тоже можно определить, что вино плохого качества, к примеру, если есть белый налет в красном вине, то покупать такой продукт не стоит.
"Это уже больное вино, его уже пить нельзя, хотя по безопасности ничего страшного в этом нет", — отметил Саманба.
Сода и глицерин
Заведующая лабораторией Госстандарта Лана Тодуа дала рекомендации, как простой потребитель может отличить "правильное" вино от "неправильного".
"Это цвет, вкус, а также наличие примесей, так можно определить качественное вино или нет. Для того, чтобы определить вино сделано из синтетического материала или из винограда, необходимо провести манипуляции с вином. Например, очень популярен опыт с пищевой содой, когда наливается в бокал вино и добавляется пищевая сода, происходит реакция, виноградный крахмал связывается, и напиток приобретает голубоватый оттенок. Если голубоватый оттенок появляется, то вино качественное, не синтетическое", — рассказала она.
Можно использовать для теста и глицерин.
"Этот способ очень простой, нужно добавить капельку глицерина в стакан с вином, если этот раствор выпадает в осадок и при этом не изменяет цвет, то вино качественное, если меняет цвет на желтый или красный оттенок, то вино не качественное", — объяснила специалист.
Вино содержит виноградные дрожжи, и когда напиток производится из винограда, если даже он уже разлит в бутылки, то сохраняется характерная игристость.
"Когда вот этот процесс наблюдается, то тут можно сразу сказать, что вино качественное и сделано из винограда. Также хочу отметить, что продавать вино нужно обязательно в стекле, потому, что в пластиковой таре происходит реакция и выделяются ядовитые вещества и это может быть опасно для здоровья потребителя", — предупредила эксперт.