Президент Абхазии встретился с "Шлиманом" из Ачандары

Министерство культуры Абхазии и житель Ачандары Рустам Чхебелия, который нашел у себя в саду древний клад, подписали охранное обязательство, теперь его приусадебный участок включен в список историко-культурного наследия.

СУХУМ, 2 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял жителя Ачандары Рустама Чхебелия, который в феврале 2018 года на приусадебном участке нашел могильник с драгоценностями.

"Находка в Ачандаре могильника с драгоценностями – большое событие для всей Абхазии. И самое главное в этой истории – человеческий поступок. Житель Ачандары во главу угла поставил интересы государства и интересы национальной истории, а не личные. Думаю, его поступок будет примером для остальных", – сказал президент.

Содержимое Ачандарского могильника сегодня хранится в Госмузее Абхазии. Рауль Хаджимба выразил надежду, что в скором времени драгоценности пополнят экспозицию музея и жители Абхазии смогут увидеть их.

Житель Ачандары Рустам Чхебелия поблагодарил руководство страны и отметил, что поступил, как должен был поступить каждый.

Перед встречей с президентом Чхебелия и Министерство культуры Абхазии подписали охранное обязательство. Суть обязательства в необходимости предупреждать ведомства о любых земляных и строительных работах на этом приусадебном участке.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял жителя Ачандары Рустама Чхебелия, который в феврале 2018 года на приусадебном участке нашел могильник с драгоценностями

"Я очень рад, что состоялось подписание охранного обязательства, потому что не все хотят подписывать его, – отметил замминистра культуры Батал Кобахия. – На месте нахождения ачандарского могильника еще нужно проводить археологические изыскания, потому что на предыдущих исследованиях не весь участок был изучен".

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Останки человека, бронзовый шлем, наконечники, копья и украшения были найдены местным жителем Рустамом Чхебелия в селе Ачандара Гудаутского района 31 января 2018 года.

Находки датируются примерно IV-V веком до нашей эры.

Как ранее рассказал Sputnik директор Абхазского государственного музея, археолог Аркадий Джопуа, это одно из богатейших захоронений не только в Абхазии, но и на Восточном побережье Черного моря.