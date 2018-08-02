Три минуты и покой: как получить медполис в Абхазии

О том, как в Сухумской городской поликлинике оформляют российские полисы ОМС, почему людям нужно медстрахование и как оформить документы, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Сухумской городской поликлинике продолжается выдача российских полисов ОМС. Ежедневно сюда приходят около 120 человек.

Обязательное медицинское страхование началось в Абхазии в середине мая. Полисы уже получили свыше 17 тысяч граждан. Сейчас же в разработке около 31 тысячи документов. Условия страхования очень просты: с собой нужно иметь только абхазский внутренний паспорт и российский паспорт без регистрации.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ардзинба о плановом лечении в РФ граждан Абхазии по полисам ОМС: по направлению Минздрава

Три минуты

"Вы получали ранее обязательный полис страхования в России?" – задает стандартные вопросы специалист по страхованию Наталья Бирюкова гражданину Абхазии Гарри Купалба, который пришел оформлять документы.

Сама процедура проходит очень быстро. Здесь после обеда людей мало. Все практически без очереди.

"Буквально две-три минуты – и все, документы оформлены. Теперь нужно только ждать месяц", – с улыбкой рассказывает Гарри Купалба.

По его мнению, каждому жителю Абхазии важно иметь полис. Многим приходилось не раз выезжать в Россию на лечение. Без страховки медицинские услуги обходились дорого.

"Я думаю, что абсолютное большинство граждан Абхазии, когда возникает какая-то болезнь, думали о том, чтобы обратиться в медучреждения России. У нас не было полисов. И вот, слава богу, благодаря подписанному соглашению, такая возможность у нас появилась. Думаю, многие смогут воспользоваться возможностью и получить бесплатное лечение", – сказал он.

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, Аслан, который пришел уже забирать готовые полисы, надеется, что сможет бесплатно подлечиться в российских больницах.

"Я инвалид войны. Когда узнал, что по полису можно получить в России медицинскую помощь, решил оформить документы. Надеюсь, можно будет подлечиться", – признался он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выдача полиса ОМС

С понедельника по субботу

Пункты выдачи полисов ОМС работают шесть дней в неделю. С понедельника по пятницу – с 9 утра до 17 часов вечера. А в субботу до 13:00.

"Для граждан старше 18 лет обязательно иметь российский загранпаспорт и абхазский внутренний паспорт. Если у человека внутренний российский паспорт, то у него не должно быть прописки. То есть человек должен быть прописан только в Абхазии. Для несовершеннолетних старше 14 лет, также обязательно два паспорта. Либо загран российский, либо внутренний, абхазский внутренний и паспорт одного из родителей. Если дети до 14 лет, то свидетельство о рождении и обязательно документы одного из родителей", – пояснила главный специалист по страхованию Наталья Бирюкова.

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Готовый полис можно получить через месяц после подачи заявления. Дополнительно активировать страховку не нужно.

Изначально полис прикреплен к Краснодарскому краю. Но это не значит, что человек не может обратиться за помощью в клиники других регионов России. Для этого человеку нужно обратиться в Минздрав Абхазии и получить направление.

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В медучреждениях России полис дает право не только на экстренную помощь, но и на плановое лечение.

© Sputnik / Томас Тхайцук Городская поликлиника в Сухуме

"По медполису можно получить весь перечень медуслуг, которые оказывают гражданам России. Это и скорая, и плановую помощь, бесплатное консервативное и хирургическое лечение широкого спектра заболеваний", – пояснила замминистра здравоохранения Алиса Ардзинба.

Летом 2017 года на встрече президентов Абхазии и России было подписано Соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ".

В феврале 2018 года Совет Федерации ратифицировал Соглашение с Абхазией, согласно которому граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и получать бесплатную экстренную помощь в медицинских организациях Российской Федерации.