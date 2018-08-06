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Школы диабета откроются в Сухуме и Гагре

© Sputnik . Виталий Белоусов
В Абхазии
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Школы диабета будут открыты по программе поддержки гражданского общества, созданной по инициативе Евросоюза и Программы развития ООН.

СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Школы диабета будут открыты при двух больницах Абхазии, сказала в интервью Sputnik координатор проекта, сотрудник общественной организации "Центр развития" Асида Адлейба.

Ученый с микроскопом
© Fotolia / Capifrutta
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"Школы диабета будут работать при городской больнице Сухума и в гагрской центральной больнице. Предполагается обучение больных сахарным диабетом тому, как можно жить с этим заболеванием", — добавила она.

Она отметила, что человек, который не знает, как правильно делать уколы, подбирать дозировки, может навредить себе, чтобы это исключить, в школе ему будут давать ценные советы.

"Принято считать, что диабет — это не болезнь, а образ жизни. Диабет — очень серьезное заболевание, но тем не менее, если уметь правильно компенсировать уровень глюкозы в крови, контролировать этот уровень и своевременно делать инъекции, правильно питаться и вести здоровый образ жизни, то, конечно же, человек будет жить так же, как и все остальные", — заметила она.

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Однако если не придерживаться правил, то могут начаться различные заболевания, подчеркнула Асида Адлейба.

"От сахарного диабета никто не умирает, умирают от последствий сахарного диабета", — сказала она.

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Открытие школ сахарного диабета планируется 16 августа.

"Сам проект будет осуществляться до 16 апреля 2019 года, далее школы диабета останутся при больницах. Эндокринологи продолжат свою работу. Задача наша, гражданского общества — это налаживание работы. В Абхазии есть практика создания школ диабета, но они не столь популярны, этим вопросом надо заниматься масштабно. Может, немного и грубо, но наших людей надо за уши тащить в эти школы. Потому что никто не хочет учиться, слушать, все хотят волшебную пилюлю", — сказала Асида Адлейба.

Школы диабета будут открыты в Сухумской городской больнице и Гагрской центральной районной больнице. Школы будут открыты по программе поддержки гражданского общества, созданной по инициативе Евросоюза и Программы развития ООН.

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Теги:
диабет, Абхазия



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