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Проект Лавки счастья на набережной в Очамчире

Лавки счастья: в Очамчыре появились новые арт-объекты

© Sputnik . Константин Грецов
В Абхазии
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Два новых арт-объекта появились на набережной в Очамчыре. Это лавки, расписанные художником Адгуром Ампар и фотографом Арутаном Читанава, которые авторы преподнесли в дар городу. Установлены они здесь в рамках совместного проекта команды Colors of Nation и информационного агентства Sputnik Абхазия "Моменты счастья".

Астанда Ардзинба, Sputnik

Нарисовать счастье — задача не из легких, как может показаться на первый взгляд. Но художник Адгур Ампар и известный в Абхазии фотограф Арутан Читанава с ней справились успешно и представили жителям города Очамчыра расписанные вручную лавки. Новые арт-объекты, на которых мастера изобразили свое видение счастья, теперь будут украшать набережную города.

В жизни каждого человека немало захватывающих дух моментов, но в суматохе дней люди просто не умеют иногда остановиться и насладиться этими минутами. Посидев на лавочках, которые заряжены положительной энергией, человек может предаться своим счастливым воспоминаниям, считают авторы проекта.

Проект Лавки счастья на набережной в Очамчире
© Sputnik Константин Грецов
Проект "Лавки счастья" на набережной в Очамчире

Желтый цвет, который пробивается из тени религиозного золота и проникает во все, превращаясь в воздух, которым ты дышишь – так визуализирует счастье известный художник Адгур Ампар.

Проект Лавки счастья на набережной в Очамчире
© Sputnik Константин Грецов
Проект "Лавки счастья" на набережной в Очамчире

"У каждого человека в жизни бывают откровения, которые можно связать и со счастьем тоже. Мое откровение – удивительное открытие каждого цвета у себя на палитре. А почему бы не остановиться на желтом, подумал я. Каждый из нас, кто хочет жить полноценной жизнью, может повернуться вокруг себя и увидеть какие-то незначительные, казалось бы, вещи и понять, что они глубоки и интересны и многозначительны", — отметил Ампар.

Художник Адгур Ампар
© Sputnik Константин Грецов
Художник Адгур Ампар

Фотограф Арутан Читанава изобразил счастливые моменты в совершенно иной цветовой гамме. Его главный источник вдохновения – природа Абхазии.

"Пальмовые листья часто попадают на мои фото- и видео ряды, потому что пальма для меня — символ победы и возрождения. Ведь это дерево самовоспроизводящееся и всегда украшено яркой красивой зеленью", — объяснил Читанава.

Проект Лавки счастья на набережной в Очамчире
© Sputnik Константин Грецов
Проект "Лавки счастья" на набережной в Очамчире

Помимо арт-объектов, жителям Очамчыры представили выставку картин и фоторабот известных абхазских художников и фотографов, которые принимают участие в акции и распишут лавки счастья для других городов Абхазии.

Проект Лавки счастья на набережной в Очамчире
© Sputnik Константин Грецов
Проект "Лавки счастья" на набережной в Очамчире
 Кроме того, очамчырцы и гости города могли попробовать сами изобразить свои счастливые моменты на камне или на асфальте. И люди рисовали море, солнце и закат в любимом городе.
Художник Адгур Ампар и фотограф Арутан Читанава
© Sputnik Константин Грецов
Художник Адгур Ампар и фотограф Арутан Читанава

Очамчыра не избалована вниманием, и выставки художников здесь не проводятся, признавались представители местной администрации.

Заместитель главы администрации Очамчырского района Торуа Эрик уверен, что лавки станут новой достопримечательностью города и популярным местом для фотографий. При этом Очамчыра – это только первый пункт назначения, вскоре такие арт-объекты появятся в Сухуме, Гудауте и Пицунде.

Генеральный спонсор проекта компания "Аквафон" в свою очередь отметил важность акции "Лавки счастья" для формирования позитивного мышления жителей республики и положительного имиджа Абхазии.

Проект Лавки счастья на набережной в Очамчире
© Sputnik Константин Грецов
Проект "Лавки счастья" на набережной в Очамчире

"Каждый год к нам в компанию обращается огромное количество людей с различными проектами, но мы поддерживаем только лучшие проекты. "Лавки счастья" мы тоже считаем лучшими", — отметил Барцыц.

Моменты счастья: Colors of Nation запустит новый проект>>

Акция "Лавки счастья" — лишь одна из составляющих совместного проекта команды Colors of Nation и информационного агентства Sputnik Абхазия "Моменты счастья", в рамках которого жителям и гостям республики предлагают поделиться воспоминаниями о самых сокровенных минутах в жизни, рассказать, что такое счастье, каким они его запомнили. Эти истории будут бережно собраны командами Sputnik и Colors of Nation и позже опубликованы на портале Sputnik Абхазия.

Присоединиться к проекту и поделиться своей счастливой историей сможет любой желающий, будь то жители республики или ее гости, известные люди или неизвестные. Для этого нужно будет прислать историю на электронный адрес happymoments.apsny@gmail.com и ждать ее появления на портале Sputnik Абхазия.

Теги:
"Colors of nation", лавки счастья, Очамчыра, Абхазия



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