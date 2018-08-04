Моменты счастья: Colors of Nation запустит новый проект

В рамках проекта "Моменты счастья" жители и гости Абхазии будут делиться воспоминаниями о самых счастливых моментах в жизни, а в четырех городах республики появятся новые арт-объекты "Лавки счастья".

Астанда Ардзинба, Sputnik

Больше счастья

Проект Colors of Nation нацелен на то, чтобы представить Абхазию всему миру через призму искусства, глазами творческих людей. Команда проекта каждый год проводит масштабные акции в различных городах республики и за ее пределами. Так, ранее в рамках проекта фотограф из Абхазии Константин Грецов представил свои работы в Тель-Авиве. Команда Colors of Nation также производит сувенирную продукцию и одежду с изображением работ абхазских художников и фотографов.

В этом году в Абхазии стартует совместный проект информационного агентства Sputnik Абхазия и Colors of Nation — "Моменты счастья".

Жителям республики предлагают поделиться воспоминаниями о самых сокровенных минутах в жизни, рассказать, что такое счастье, каким они его запомнили.

Эти истории будут бережно собраны командами Sputnik и Colors of Nation и позже опубликованы на портале Sputnik Абхазия.

Кроме того, в рамках проекта "Моменты счастья", сразу в нескольких городах Абхазии, в Сухуме, Гудауте, Пицунде и Очамчыре, при поддержке генерального спонсора Colors of Nation компании Аквафон появятся лавки, расписанные известными абхазскими художниками и фотографами и отображающие их собственные моменты счастья.

Таким образом путем создания "счастливых пространств" Colors of Nation собирается привлечь внимание жителей и гостей республики к теме счастья.

"Может быть, мы — идеалисты и романтики, но мы действительно за позитив, — объясняет представитель Colors of Nation Анна Савилова. – Мы надеемся, что, посидев на наших "Лавках счастья" люди смогут зарядиться положительными эмоциями, вспомнить о своих счастливых моментах, насладиться ими. Если хоть несколько человек почувствуют себя более счастливыми, то наш цель будет достигнута".

© Sputnik / Томас Тхайцук Искусство или спорт: ответ искали в Гудауте

Для мобильного оператора Аквафон сотрудничество с командой Colors of Nation стало традиционным. Компания уже несколько лет поддерживает их проекты и акции, направленные на создание положительного имиджа Абхазии. Так было с выставками "Два взгляда. Две страны", "Арт-мозаика", "Спорт сквозь призму искусства", с проектом "Информационный туристический центр", который расположился в Центре обслуживания абонентов на абхазо-российской границе, так будет и с акцией "Лавки счастья".

"Для нас команда Colors of Nation стали уже не просто партнерами, а друзьями. И мы рады реализовывать такого рода проекты вместе с ними", — отметили в Аквафон.

Заразительный пример

Прототип проекта "Моменты счастья" — это одноименная радиопередача российского журналиста Алекса Дубаса.Подлинные истории о самых счастливых моментах жизни журналист собирал несколько лет. Впоследствии сотни из них вошли в книгу, изданную в 2017 году.

О своей книге Дубас пишет, что это не очередное пособие о том, как обрести себя и стать счастливым, не советы коучинг-тренера и не многоступенчатая теория о том, что счастье внутри нас. Однако вполне возможно, что кто-то в этой книге и найдет мистические совпадения, сакральный смысл и ответы на давно волнующие вопросы.

"Это книга голосов. И вы эти голоса услышите. После того, как вы прочтете несколько страниц, вы действительно станете немного счастливее, такое уж они имеют терапевтическое свойство", — отмечает журналист.

Как оказалось, счастье очень заразительно. Потому то, что в Абхазии стартует похожий проект для Алекса Дубаса, не стало неожиданностью. Более того, он поддерживает инициативу Colors of Nation.

"Он знает о том, что мы собираем истории, и устанавливаем лавки. В Абхазии появятся свои "счастливые пространства", и ему очень нравится эта идея", — рассказала Анна Савилова.

Это личное

Команда Colors of Nation и Sputnik Абхазия уже начали собирать первые истории о счастливых моментах. По словам Анны Савиловой, они сталкивались с предубеждением, что люди не станут делиться личными историями. Но на деле приглашенные участники оставались благодарными за возможность вспомнить и рассказать о приятных моментах в жизни.

© Фото : Инал Арлан Абхазское - значит модное

Савилова о "лавках счастья" в Абхазии: жизнь может измениться>>

"В обычной жизни мы не умеем остановиться, заметить, прочувствовать, пережить, потому что кажется, что есть что-то более важное. Но, когда мы просим людей поделиться своими моментами счастья, мы слышим много слов благодарности впоследствии. Люди вспоминают свои хорошие минуты и настраиваются на позитив", — рассказала Савилова.

Работа по сбору подлинных счастливых историй продолжится. Следующий этап — их публикация. Присоединиться к проекту и поделиться своей счастливой историей сможет любой желающий, будь то жители республики или ее гости, известные люди или неизвестные. Для этого нужно будет прислать историю на электронный адрес happymoments.apsny@gmail.com и ждать ее появления на портале Sputnik Абхазия.