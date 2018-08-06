21:57 06 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.50
  • EUR73.41
Поиск
Хрустальный бал Хрустальной Турандот в честь 95-летия Театра им. Евг. Вахтангова

Пожилой Казанова под аккорды оркестра: Князев выступит в РУСДРАМе с моноспектаклем

© Sputnik . Евгений Биятов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
3630

Пресс-конференция, посвященная премьерному моноспектаклю Евгения Князева "Казанова", прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 6 августа.

Асмат Цвижба, Sputnik

"Выступления Евгения Князева стали традиционными в нашем театре, и сегодня мы ожидаем полный аншлаг, зритель проявляет интерес к этому событию", — открыл пресс-конференцию генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хинтба о моноспектакле "Казанова" в Сухуме: такое событие пропустить нельзя

Евгений Князев объяснил собравшимся, почему в этот раз приехал в Абхазию именно с моно-Цветаевой. По его словам, спектакль испытал трудные времена, когда зритель не питал любви к театральному искусству, но все же "выжил" и даже приобрел поклонников.

"У нас в театре когда-то был спектакль "Три возраста Казановы", и шел он в трудный период, в 90-е годы. Людям было не до театра, и даже в это время спектакль собирал зрителей. Там была поэзия Цветаевой, сама Белла Ахмадулина читала отрывки в записи, и люди тянулись к высокому. Я подумал, если вышло тогда, то я попробую сыграть одну из частей сейчас", — объяснил актер.

Евгений Князев раскроет зрителю историю пожилого одинокого Казановы, который пытается разобраться в итогах своей праздной жизни. По словам актера, музыка одновременно украшает и усложняет исполнение роли.

"Действительно, для меня этот спектакль — всегда премьера, и каждый раз неизвестно, как музыканты почувствуют музыку и соединят ее со мной. Нам нужно вместе ощутить ту тему, которая предлагается Цветаевой", — сказал актер.

Однако, несмотря на сложности, Князев признался, что сольное выступление полностью раскрывает актера и даже вызывает творческую зависимость.

Первая справа – Елена Волошина, первая слева – Марина Цветаева, в центре – Сергей Эфрон.
© Фото: Российский государственный архив литературы и искусства
Абхазская черта характера: Марине Цветаевой 125 лет

"Вот я сегодня один на сцене и хочу сказать, что получаю такое удовольствие, что это совершенно другое состояние актерской души. Я даже не представлял раньше, что это такое, когда ты один стоишь, и только от тебя зависит владение залом. Это оказалось как наркотик, и на сегодняшний день я отдаю предпочтение таким выступлениям", — рассказал он.

По его мнению, подобный жанр требует полного внимания со стороны зрителя.

"Зритель ведь не может все время питаться попкорном, иногда ведь хочется чего-то настоящего, а тот материал, что мы привезли, он настоящий. Есть чтиво, которое прочитал и забыл, а есть литература, которая оставляет след на всю следующую жизнь", — считает Князев.

Премьера моноспектакля "Казанова" по пьесе Марины Цветаевой "Феникс" состоится в Русском драматическом театре 6 августа.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Суд, правосудие
    Шпионские страсти

    Суд в Латвии приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина республики к трем годам заключения условно.

  • Клайпеда - вид города
    Не участвуем!

    Партия "Русский альянс" заявила, что не будет участвовать в процессе импичмента в отношении депутата горсовета Клайпеды Вячеслава Титова.

  • Президент Молдовы Игорь Додон.
    Общий стаж

    Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, как решается вопрос начисления пенсий для трудовых мигрантов, долгое время проработавших в России.

  • Как таджик даёт взятку пограничнику
    Нет, я настаиваю!

    В сети появилось видео задержания гражданина Таджикистана – мужчина упорно пытался дать взятку пограничнику, чтобы попасть на территорию России.

  • Олимпийская чемпионка Ольга Забелинская
    Сменить команду

    Призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе россиянка Ольга Забелинская решила сменить спортивное гражданство, она будет выступать за Узбекистан.

  • Просмотр книги
    Агрессивный маркетинг

    Слишком настойчивые эстонские продавцы книг вызвали подозрение у жителей американского города Эль-Пасо.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Андреа Алаи, Италия. Ультрас. Спорт, серии, 1 место.
Победители конкурса имени Андрея Стенина
Последствия разрушительного землетрясения в Индонезии
Последствия разрушительного землетрясения в Индонезии
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
Рейтинг доступности бензина в странах Европы

Соцсети

Sputnikabkhazia