Пожилой Казанова под аккорды оркестра: Князев выступит в РУСДРАМе с моноспектаклем

Асмат Цвижба, Sputnik

"Выступления Евгения Князева стали традиционными в нашем театре, и сегодня мы ожидаем полный аншлаг, зритель проявляет интерес к этому событию", — открыл пресс-конференцию генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хинтба о моноспектакле "Казанова" в Сухуме: такое событие пропустить нельзя

Евгений Князев объяснил собравшимся, почему в этот раз приехал в Абхазию именно с моно-Цветаевой. По его словам, спектакль испытал трудные времена, когда зритель не питал любви к театральному искусству, но все же "выжил" и даже приобрел поклонников.

"У нас в театре когда-то был спектакль "Три возраста Казановы", и шел он в трудный период, в 90-е годы. Людям было не до театра, и даже в это время спектакль собирал зрителей. Там была поэзия Цветаевой, сама Белла Ахмадулина читала отрывки в записи, и люди тянулись к высокому. Я подумал, если вышло тогда, то я попробую сыграть одну из частей сейчас", — объяснил актер.

Евгений Князев раскроет зрителю историю пожилого одинокого Казановы, который пытается разобраться в итогах своей праздной жизни. По словам актера, музыка одновременно украшает и усложняет исполнение роли.

"Действительно, для меня этот спектакль — всегда премьера, и каждый раз неизвестно, как музыканты почувствуют музыку и соединят ее со мной. Нам нужно вместе ощутить ту тему, которая предлагается Цветаевой", — сказал актер.

Однако, несмотря на сложности, Князев признался, что сольное выступление полностью раскрывает актера и даже вызывает творческую зависимость.

"Вот я сегодня один на сцене и хочу сказать, что получаю такое удовольствие, что это совершенно другое состояние актерской души. Я даже не представлял раньше, что это такое, когда ты один стоишь, и только от тебя зависит владение залом. Это оказалось как наркотик, и на сегодняшний день я отдаю предпочтение таким выступлениям", — рассказал он.

По его мнению, подобный жанр требует полного внимания со стороны зрителя.

"Зритель ведь не может все время питаться попкорном, иногда ведь хочется чего-то настоящего, а тот материал, что мы привезли, он настоящий. Есть чтиво, которое прочитал и забыл, а есть литература, которая оставляет след на всю следующую жизнь", — считает Князев.

Премьера моноспектакля "Казанова" по пьесе Марины Цветаевой "Феникс" состоится в Русском драматическом театре 6 августа.