Не так страшен нитрат: эксперт рассказал о бахчевых на рынке Абхазии

Начальник лаборатории агрохимической и фитосанитарной экспертизы Минсельхоза республики Роза Тания в интервью на радио Sputnik рассказала насколько безопасна продукция растительного происхождения, которая сегодня предлагается покупателю в магазинах и на рынках Абхазии.

СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Содержание нитратов в бахчевых на рынках и магазинах не превышает нормы, сказала начальник лаборатории агрохимической и фитосанитарной экспертизы Минсельхоза республики Роза Тания.

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"В начале июля были зафиксированы незначительные превышения нитратов в бахчевых, но в пределах допустимого. В июле мы большое внимание уделяем проверке бахчевых, хочу заметить, что условия хранения тоже играют большую роль, когда они нарушаются, тогда нитраты могут превращаться в нитриты и это очень пагубно для здоровья человека", — отметила Тания.

Лаборатория Минсельхоза занимается проверкой сельхозпродукции независимо от того, где эта продукция была выращена, на территории Абхазии или завезена извне, сообщила Роза Тания.

"У нас есть пункт на центральном рынке Сухума, где работают лаборанты, каждое утро они осуществляют контроль продукции растительного происхождения, все фрукты, овощи, бахчевые", — добавила она.

Лаборанты имеют необходимую технику для проведения проверок продукции, заметила специалист.

"Наши работники при обходе рынка используют экспресс-анализатор, который быстро дает ответ на наличие нитратов. Наша работа, конечно, связана с большими проблемами, не все граждане понимают, что нужно проверять ту или иную продукцию, иногда даже бывает, что не разрешают прокалывать арбузы, дыни, приходится вести беседы и убеждать их, что это нужно", — заметила Тания.

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Сами нитраты не так опасны, как многие считают, сказала специалист.

"В природе круговорот нитрата – это промежуточная фаза. Любое растение в независимости от того, внесли удобрения или не внесли, имеет определенное количество нитратов", — рассказала она.

Однако, если превысит количество употребленных нитратов, то уже в процессе пищеварения нитраты превратятся в нитриты, которые связывают кислород в крови, что вызовет опасность для здоровья, подытожила Тания.

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Специалист рассказала, что продукция которую завозят из-за пределов Абхазии также не отличается излишним содержанием нитратов.