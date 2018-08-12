Доброе дело: благотворительный вечер прошел в Пицунде

V Ежегодный благотворительный концерт и выставка художественных работ прошли в Пицунде. Собранные от продажи картин и билетов деньги будут направлены в фонд "Ашана" на лечение тяжелобольных детей.

СУХУМ, 12 авг — Sputnik, Астанда Ардзинба. Благотворительный концерт классической музыки с участием заслуженных артистов республики прошел на сцене государственного концертного зала Пицундского храма. Собранные от продажи билетов деньги будут направлены в Культурно-благотворительный фонд "Ашана" на лечение четырехлетней Мирославы Колбая. У малышки диагноз врожденная расщелина неба и она нуждается в дорогостоящей операция в Москве в центре детской челюстно-лицевой хирургии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Недежурная благотворительность: более 300 тысяч рублей в копилку "Ашаны"

Ведущие артисты республики проводят ежегодный благотворительный концерт в Пицунде уже пятый раз под эгидой Фонда социально-культурных инициатив. За предыдущие четыре года таким образом на лечение детей было собрано порядка одного миллиона семисот тысяч рублей.

"Это безальтернативный для Абхазии проект, который из года в год не перестает быть успешным и более того, привлекает все большее число участников. Приезжать в конце августа в Пицунду и давать здесь концерт стало уже доброй традицией, которая к тому же полюбилась всем ценителям классической музыки", — отметила директор фонда Ашана Мактина Джинджолия.

Помогать можно разными способами, считает юный пианист Барас Куджба, который участвует в проекте уже третий год. Участие в благотворительном концерте всегда отличается от обычного выступления, уверен он.

V Ежегодный благотворительный концерт и выставка художественных работ прошла в Пицунде © Sputnik Константин Грецов

V Ежегодный благотворительный концерт и выставка художественных работ прошла в Пицунде © Sputnik Константин Грецов

V Ежегодный благотворительный концерт и выставка художественных работ прошла в Пицунде © Sputnik Константин Грецов

V Ежегодный благотворительный концерт и выставка художественных работ прошла в Пицунде © Sputnik Константин Грецов 1 / 4 © Sputnik Константин Грецов V Ежегодный благотворительный концерт и выставка художественных работ прошла в Пицунде

"Это накладывает на тебя определенную ответственность. Это не только мое наблюдение, мои коллеги также делились со мной своими мыслями на этот счет. Для нас важно, что наше творчество не только радует слух публики, но также спасает людей", — отметил пианист.

Учредитель фонда социально-культурных инициатив и главный идейный вдохновитель проекта Азамат Багателия поделился своим наблюдением, что люди более охотно участвуют в благотворительности, когда курортный сезон проходит успешно. Но независимо от экономической ситуации в стране концерты в Пицунде проходят успешно. Не зря в 2017 году проект удостоился российской премии за лучший социальный проект в категории "Благотворительность".

© Sputnik Амра Амичба Благотворительное пение: акция помощи тяжелобольным детям в Пицунде

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"Пять лет назад мы запускали пилотный проект и не были уверены в успешной его реализации. Сейчас уже можно говорить о том, что мы получили стопроцентный результат. Те суммы, которые мы собираем на лечение тяжелобольных детей в Абхазии за один день невозможно собрать", — отметил Багателия.

По его словам, помимо средств от продажи билетов на концерт в день благотворительного вечера крупные организации и компании переводят средства на счет фонда, которые также будут направлены на лечение детей.

Более того, неотъемлемая часть всех благотворительных вечеров в Пицунде – это выставка-продажа художественных работ. В экспозиции принимают участие работы галереи "ШАЗИНА", детские работы студии живописи Марии Пилия, рисунки подопечных фонда «Ашана» и реабилитационного центра в Сухуме, а также картины признанных абхазских художников Дианы Губаз, Адгура Пилия и Саида Возба.

© Sputnik Константин Грецов V Ежегодный благотворительный концерт и выставка художественных работ прошла в Пицунде

Благотворительный вечер в Пицунде прошел при генеральном спонсорстве компании"Аквафон" и информационном партнерстве информационного агентства и радио Sputnik Абхазия.