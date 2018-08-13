13:16 13 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.91
  • EUR76.68
Поиск
Девушка рисует картину

Руки в пасте, мысли об искусстве: каково быть левшой

© Fotolia / elemakar
В Абхазии
Получить короткую ссылку
5820

Международный день левши отмечается во всем мире 13 августа. О том, что такого особенного в леворуких, почему их пытаются изменить и к чему это приводит, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

То, что ребенок орудует в основном левой рукой, родители, как правило, замечают еще в раннем возрасте. Кто-то настораживается, для других это лишь подтверждение уникальности собственного чада. Однако мало кто знает, что в конце XX века, в 1992 году, в США группа людей боролась за права левшей и даже создала собственную ассоциацию. С тех пор 13 августа в мире отмечается Международный день левшей.

Детектив с лупой в руке
© Fotolia / Denissimonov
Тайны следствия: как установить психологический портрет по почерку

Еще совсем недавно в начальной школе левшей принципиально переучивали на правую руку, не всегда объясняя причину. Так случилось и с Радой Ажиба.

"У нас вся семья левши — папа, старшие сестры, племянники. Я тоже была левшой, но меня переучили в детстве", — призналась она.

По словам девушки, учительница начальных классов была категорически против леворукой особенности ученицы. И даже применяла метод "кнута".

"Я помню, как она меня линейкой ударяла по руке, но дома мне не могли объяснить, почему лучше писать правой рукой, ведь папа был левшой, а мама правшой", — добавила Рада.

Однако сегодня Рада даже благодарна своей первой учительнице, ведь теперь она может применять обе руки с одинаковой легкостью.

"Сейчас, если я устала что-то делать правой рукой, то легко могу подключать левую. Был период в детстве, когда я сломала руку в двух местах, тогда месяцев восемь я писала левой рукой", — рассказала девушка.

Леворукая жизнь молодой художницы Алисы Гунба>>

Сейчас педагогические нравы не столь категоричны. По словам учительницы младших классов бзыпской школы Камы Гривапш, она и ее коллеги не стараются изменить особенности ребенка.

"У меня был такой ученик. Посоветовавшись с коллегами и его родителями, я решила не переучивать его", — сказала учительница.

Существует мнение, что у детей-левшей плохой почерк. Однако учительница с этим не согласна.

Почерк
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тайные знаки письма: сотрудники Sputnik выяснили, что скрывает их почерк

"Ребенок очень красиво и аккуратно писал, иногда даже правши так не пишут, как он писал. Я считаю, это все индивидуально", — добавила Гривапш.

Абхазский кинорежиссер Даут Логуа считает, что левши — очень творческие люди.

"Мне чуть проще воображать, импровизировать, а мой младший брат – правша, он — "компьютер", — рассказал Даут.

По словам Логуа, эта особенность не заставляла его чувствовать себя неловко среди сверстников, а, наоборот, выделяла.

"С детства есть ощущение, что тебя что-то отличает от других. Нас в классе было четверо левшей, мы держались вместе и гордились этим" — добавил он.

Преподаватель психологии АГУ Виктория Ардзинба уверена, что мифы о творческих леворуких людях связаны с тем, что у таких людей более ярко развито образное восприятие.

"Многие считают, что левши умнее и более артистичны, у них больше шансов стать архитекторами или музыкантами. У леворуких гораздо сильнее выражены конкретно-образные качества. Они более впечатлительны, возбудимы, подвержены резкой смене настроений. Именно поэтому среди людей искусства (актеров, композиторов, поэтов и художников) очень много леворуких", – отметила Ардзинба.

Финансит Исланда Гицба — яркий пример того, что левши могут не только петь, рисовать и мечтать, но и вполне успешно работать в банке.

"Творческим человеком я бы себя не назвала. Я финансист, банковский работник и никогда не была склонна к искусству. Думаю, это никак не связано с тем, что я левша", — считает девушка.

Психологи Абхазии рассказали об особенностях развития левшей>>

Все опрошенные левши признались, что не испытывали никаких "левых" трудностей в жизни. Были лишь мелкие неудобства.

"Мне всегда мешали люди, которые сидели рядом со мной за партой, потому что они толкали меня локтем. Еще я всегда ходила с влажными салфетками, потому что от того, что я держала руку по-другому, на мне всегда оставался след от пасты. Но в то же время все в классе пытались за мной повторить, пытались писать так же, но у них не получалось", — рассказала филолог Кристина Джопуа и добавила, что надеется, что особенность передастся и ее детям.

Статистические данные указывают на то, что сегодня в мире левши составляют от 10 до 17 процентов населения, причем количество их с каждым годом увеличивается из-за изменившихся принципов воспитания школьников.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рамаз Кокаев
    Прощай, оружие!

    Участник боев в Южной Осетии в августе 2008 года рассказал о том, как начиналась война и какой след она оставила в его жизни.

  • Актер Сергей Чирков
    "Вампир" российского кино

    Во время поездки в Баку российский актер Сергей Чирков рассказал о чувстве, что он здесь родился, служил в армии и вернулся, чтобы веселиться на фестивале "Жара".

  • Армянские и итальянские спелеологи в Сюнике
    Чудо в горах

    Итальянских спелеологов ошеломили находки в трех обнаруженных пещерах в Армении – подробности в материале Sputnik.

  • Младенец в больнице, архивное фото
    Где же ты, брат?

    Казахстанец разыскивает брата-близнеца, которого, по его мнению, в младенчестве могли продать из роддома в Семее.

  • На юге Кыргызстана сель накрыл автомобиль с людьми. Видео
    Смыло потоком

    На юге Кыргызстана сель размыл дорогу и накрыл внедорожник - в автомобиле находились граждане Таджикистана.

  • Белорусские рубли
    Благодарный труд

    Вакансий в Беларуси почти 78 тысяч, однако зарплату больше 500 долларов обещают лишь четыре тысячи из них. Где платят больше всего, рассказывает Sputnik.

  • Мечеть Куббат-Ас-Сахра (Купол Скалы) на храмовой горе в Иерусалиме
    Слабоумие и отвага

    Латвийский турист, задержанный в Иерусалиме за взлом автомобилей, поразил даже видавших виды местных полицейских.

  • Кинофестиваль Кинотавр. День четвертый
    Назад к корням

    Новость о том, что Роман Абрамович тайно посетил Литву, сообщили все местные СМИ. Что делал российский олигарх на родине предков?

  • Коридор общежития, архивное фото
    Наживались на детях

    Еще один "подпольный" летний лагерь отдыха закрыт в Кишиневе: вместо воспитателей за детьми следили два юнца без всяких документов.

  • Вертолет Ми-8 в горах, архивное фото
    Не так сели

    При транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоила Сомони в Таджикистане, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку.

  • Главное здание Московского государственного университета
    Новый уровень

    Группа преподавателей Ташкентского государственного экономического университета отправилась Москву для повышения квалификации.

  • Марш рассерженных родителей в Риге в знак протеста против реформы в русских школах
    "Система запугивания"

    В "Русской школе Эстонии" обеспокоены политическими преследованиями в Латвии: "Мы можем говорить уже о терроре с целью устранения инакомыслящих".

  • Рамаз Кокаев
    Прощай, оружие!

    Участник боев в Южной Осетии в августе 2008 года рассказал о том, как начиналась война и какой след она оставила в его жизни.

  • Актер Сергей Чирков
    "Вампир" российского кино

    Во время поездки в Баку российский актер Сергей Чирков рассказал о чувстве, что он здесь родился, служил в армии и вернулся, чтобы веселиться на фестивале "Жара".

  • Армянские и итальянские спелеологи в Сюнике
    Чудо в горах

    Итальянских спелеологов ошеломили находки в трех обнаруженных пещерах в Армении – подробности в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Военная операция в Кодорском ущелье
День Кодора: возвращение в Абхазию
Колыбельная для собаки
Девочка убаюкала свою собаку и прославилась в сети
Стресс
Десять самых стрессовых профессий

Соцсети

Sputnikabkhazia