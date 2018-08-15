"Огонь на развлечение!": практическая "магия" стрелкового клуба Абхазии

Стрелковый клуб Абхазии открылся два месяца назад. О том, как появилась идея развития практической стрельбы в Абхазии, какие правила существуют в этом виде спорта и как возродить культуру обращения с оружием в Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik

Баланс точности и времени

"Перед стрелком постоянная дилемма: точность или скорость. Чем быстрее стреляешь, тем сложнее попасть, но, стреляя неточно, нет смысла делать это быстро. Приходится постоянно искать баланс между точностью и скоростью", — приступил к объяснениям инструктор Андрей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оборот оружия по-абхазски

Как спорт, практическая стрельба значительно отличается от классических стрелковых видов. При выполнении большинства упражнений стрелку необходимо много двигаться: часто менять позиции, преодолевать специальные препятствия, стрелять из-за укрытий, из неустойчивых положений. В этом стрелковом виде спорта необходимо точно поразить максимальное количество мишеней за минимальное время.

Идея развития в Абхазии практической стрельбы появилась среди военнослужащих в 2010 году. Тогда сформировалась группа единомышленников, решивших заниматься этим прикладным видом спорта для повышения уровня своей профессиональной подготовки.

"Тренировались "узким кругом" на военном стрельбище в редкие выходные дни. Покупали мишени, сами делали необходимое оборудование. Полтора года занятия продолжались на таком уровне. В 2012 году, собравшись всей группой, которую возглавлял Зураб Маргания, мы зарегистрировали общественную организацию "Федерация практической стрельбы Абхазии". Надеялись, что наша инициатива будет поддержана со стороны государства, но – тщетно. Но у нас было много знакомых в Федерации практической стрельбы России, и нам откомандировали инструкторов, которые провели подготовку и приняли нас в Федерацию. Позже мы сами стали участвовать в соревнованиях в качестве стрелков и судей и набирались опыта", — вспоминает Андрей.

Качественные тренировки могут идти только на подготовленном стрелковом объекте. Чтобы его построить и оборудовать, необходимо финансирование — государственное либо частное, продолжает он.

"Мы сами тренировались, иногда кто-то приводил своих друзей. Так, среди заинтересовавшихся этим видом спорта появился абхазский предприниматель Аслан Адзынба. Он и взялся за строительство первого в Абхазии стрелкового клуба", — говорит инструктор.

Строительство этого клуба длится третий год. Весной были завершены основные функциональные блоки – стрелковые галереи, комната для хранения оружия, техническая система безопасности видеоконтроля и учебный класс, продолжает он.

"Долгожданное разрешение на право функционирования спортивного объекта мы получили, и с июня начали работу в тестовом режиме. В настоящий момент продолжаются работы по благоустройству стрелковых галерей, зоны отдыха и прилегающей территории. Кое-что недокрашено, где-то недостаточно освещения. Идет процесс косметических доработок", — продолжает рассказывать Андрей.

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазский стрелковый клуб в Ачадаре

Не далеко и не близко

Абхазский стрелковый клуб расположен на краю города в поселке Ачадара, в небольшом живописном ущелье.

"Место для спортивно-развлекательного стрелкового комплекса мы искали почти год. С одной стороны, такой объект должен отвечать требованиям безопасности и находиться достаточно далеко от населенных пунктов, чтобы случайный выстрел или рикошет не навредил жизни и здоровью людей. С другой — находиться по возможности близко к городу, чтобы было несложно добраться", — объясняет инструктор.

В Абхазии за счет мягкого теплого климата уникальные условия для развития практической стрельбы. Здесь круглый год можно стрелять из всех видов оружия в открытом тире. Во всем мире с этим возникают проблемы. В России, где построено значительное количество закрытых тиров, есть сложности со стрельбой из ружья и карабина. Для этого необходима мощная система вентиляции, которая регулирует удаление канцерогенных продуктов горения пороха и свинцовой пыли, добавил он.

В свою очередь директор по продвижению стрелкового клуба Денис Соломко рассказал, что первое время стрелковый клуб воспринимался посетителями как спортивный тир.

"Клуб вызывает большой интерес как со стороны жителей Абхазии, так и туристов. Это видно по количеству звонков и сообщений, которые отправляют нам в соцсетях. У нас построенный график тренировок, мы принимаем людей по предварительной записи. За полтора месяца были случаи, когда люди хотели прийти пострелять, а все галереи были загружены и инструкторы были заняты. В дальнейшем в клубе весь день будет находиться дежурный инструктор, и мы сможем принимать гостей в любое удобное им время", — поделился планами Соломко.

© Sputnik / Илона Хварцкия Стрелковый клуб в Абхазии

Четыре правила клуба

По словам инструктора, практическая стрельба — высоко безопасный вид спорта. В редких случаях спортсмен получает травму. Мировая статистика показывает, что за 40 лет проведения соревнований по практической стрельбе смертельных случаев из-за огнестрельного оружия не было, но из-за халатного отношения и нарушения мер безопасности возникали единичные случаи травмы спортсменов.

В практической стрельбе есть правила, которым необходимо серьезно следовать.

С любым оружием всегда обращаться, как с заряженным. Направлять оружие можно только на мишень, в которую вы осознанно решили стрелять. Палец необходимо всегда держать в безопасном положении. Безопасное положение находится вдоль рамы пистолета, а не на спусковом крючке. Мы касаемся спускового крючка после решения стрелять. И перед тем как произвести выстрел, необходимо оценить ситуацию вокруг цели, перед ней и за ней. Огромное внимание в практической стрельбе уделяется именно безопасности стрелков и зрителей.

Посетители стрелкового клуба прежде чем пойти на стрельбище, проходят теоретический инструктаж в специальном кабинете. Занятия проводят квалифицированные инструкторы.

"Первая тренировка, она всегда ознакомительная, но именно на ней закладывается основная база. Мы говорим о соблюдении четырех правил мер безопасности и о том, как сделать правильный выстрел, рассматриваем формирование охвата, стойки, прицеливание и выжим пускового крючка. Та основа, на которой держатся все стрелковые дисциплины. На этой тренировке мы стараемся максимально подробно объяснить, как это делается. Чтобы не закладывать в дальнейшем неправильных навыков, потому что самое сложное — это переучиваться. В этом большая проблема тех, кто стрелял раньше. Первая тренировка самая длительная, от полутора до двух часов", — объясняет стрелок.

Во время инструктажа посетители заучивают команды и указания, которые будет давать инструктор на стрельбище: "зарядить", "приготовиться" — по этой команде снаряженный магазин вкладывается в оружие и посылается патрон к стволу. Инструктор уточняет, готов ли стрелок и понятны ли ему все упражнения, которые сейчас были отработаны. Затем идет команда "внимание", и по команде "огонь" стрельба начинается. После окончания упражнения следует — "разрядить" и "осмотреть".

Когда человек приходит к нам в первый раз, мы знакомимся и просим, чтобы он взял с собой лист бумаги, где описаны все правила и порядок клуба. Если посетитель имеет при себе оружие, он должен его разрядить и сдать на хранение. Это условие обязательно. Многие сотрудники силовых структур годами носят одни и те же патроны в магазинах пистолетов. Патроны могут отсыреть, идут неизбежные химические процессы старения пороха. При выстреле таким ослабленным патроном пуля может остаться в стволе, и последующий выстрел разорвет патронник. Мы не можем нести ответственность за чужие патроны, поэтому используем свои, проверенные", — объяснил спортсмен.

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазский стрелковый клуб в Ачадаре

Проверено на себе

Узнав все о практической стрельбе, сотрудница Sputnik Илона Хварцкия решила примерить на себя роль стрелка.

"Небольшой опыт стрелка у меня уже был, но я не думала, насколько это серьезно. Инструктаж был полон практических и даже философских советов, как надо пользоваться оружием, как правильно держать его в руке, где должен быть каждый палец, и какие чувства должен испытывать стрелок, прежде чем сделать первый выстрел, и если ты не уверен, лучше остановиться, выдохнуть и все проанализировать. Инструктор был настолько убедителен, и так профессионально звучали его слова, что мне оставалось слушать его внимательно и делать все так, как он говорит", — делится впечатлениями она.

© Sputnik Асида Квициния Абхазский стрелковый клуб в Ачадаре

Держать в руке пистолет волнительно, призналась Илона, но инструктор хорошо настроил, и эмоции отступили.

"Вначале, мне было неудобно держать пистолет, потому что мы привыкли хватать его сразу и ставить палец на спусковой крючок. Как мне потом объяснили, этого ни в коем случае нельзя делать. Также перед стрельбой мы провели специальное упражнение, которое определяет, какой глаз у стрелка ведущий. К моему удивлению, таким глазом у меня оказался левый. Многие стрелки, как мы потом выяснили, могут долгое время прицеливаться не тем глазом, что, конечно, отражается на точности попадания и причиняет неудобства стрелку", — сделала для себя открытие девушка.

Первые выстрелы Илоны были не по мишеням, а по заданному направлению. Важно, по мнению инструктора, почувствовать момент выстрела, а потом переходить на стрельбу по целям.

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазский стрелковый клуб в Ачадаре

"После того как передо мной поставили мишень, я вошла в азарт. Резко дернув курок, я сделала первый выстрел по мишени, но не попала. Курок необходимо нажимать плавно, когда мне это объяснили, все стало получаться. Из четырех выстрелов в мишень попали три, что сильно придало мне уверенности и вызвало большой интерес продолжать стрельбу. Заряжать пистолет, считать пули, проверять на разрядку оружие, контрольный выстрел и то, как важно прислушиваться к себе, все это я почерпнула на уроке стрелкового клуба. Это часть культуры, где тебя воспитывают и показывают, как обращаться с оружием", — считает она.

Отдых всей семьей

Инструктор Андрей считает, что самые обучаемые посетители на первых этапах — женщины.

"Большинство мужчин на Кавказе имеет опыт обращения с оружием. Но опыт чаще отрицательный, так как формируется на непрофессиональных рекомендациях. Например, приходит взрослый человек, служивший в армии. Берет в руки пистолет, прицеливается, и на месте реальной мушки видит две, выстрел, промах, опять выстрел и снова промах. Спрашиваю про ведущий глаз. Уверенно отвечает, что правый ведущий. После специального упражнения выясняется, что глаз ведущий левый, и подобное не редкость. А девушки подобного опыта не имеют, с "чистого листа" готовы слушать инструктора, у них и первые результаты, как правило, лучше", — утверждает он.

Клуб также стали посещать семейные пары, что для руководителей стало небольшим открытием.

"Во многих странах провести время в стрелковом клубе – это давно освоенный вид активного отдыха. Это практически то же, как всей семьей отправиться покататься на велосипедах или пойти в поход, этот вид деятельности так же сплачивает семью, как любой другой активный отдых",- объясняет стрелок.

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазский стрелковый клуб в Ачадаре

Под эгидой федерации

Тестовый режим, в котором работает клуб, завершится к сентябрю, сотрудники клуба планируют провести первые соревнования по пистолетной стрельбе.

"Под эгидой Федерации с 2012 года мы проводим ежегодные соревнования между силовыми ведомствами Абхазии. В них принимают участие команды Министерства обороны, МВД, Службы Госбезопасности, Таможенного комитета Абхазии, а также Пограничного управления ФСБ и 7-й Военной базы МО России, дислоцирующихся в Республике Абхазия", — сообщает инструктор.

© Sputnik Роберт Джопуа Память Нерсесяна и Удальцова почтили в Сухуме

Соревнования будут проходить в два этапа. В первом будут участвовать команды силовых структур Абхазии. Второй этап по дисциплине "пистолет" будет проходить на базе Абхазского стрелкового клуба, и в нем смогут принять участие стрелки, тренирующиеся в клубе. Турнир будет посвящен памяти сотрудника СГБ Эдуарда Нерсесяна и российского пограничника Андрея Удальцова.

Стрелять без культуры

На сегодняшний день, по мнению Андрея, в Абхазии культура обращения с оружием находится на низком уровне. В исторический период, когда оружие было распространенно, люди умели обращаться с ним и понимали его значение. Считалось верхом неприличия демонстрировать свою силу через оружие. На сегодняшний день есть примеры того, как друзья на охоте или просто между собой хвастаясь оружием, могут ранить друг друга.

"Понятие "культура обращения с оружием" абсолютно идентичное общему понятию культуры. Когда мы садимся за стол, по тому, как человек взял столовые приборы, как он ест, общается, сразу виден уровень общей культуры человека. В случае с оружием так же – если человек начинает крутить пистолетом в разные стороны, "да ладно, что здесь такого, он же не заряжен", это говорит о его бескультурье", — объясняет Андрей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бжания об оружии: у граждан должна быть возможность обеспечить свою безопасность

Как считать инструктор, чтобы поднять культуру обращения с оружием, необходимо возобновить и улучшить допризывную подготовку в школах.

"Во времена, когда я учился в школе, эта дисциплина обязательно преподавалась в старших классах. Мы сдавали зачеты по строевой, тактической, огневой подготовке и химзащите. Мы выезжали в войсковые части на сборы, где регулярно проводились учебные стрельбы. Сейчас этого в школьной программе нет, и молодые люди имеют очень смутное представление о службе в Вооруженных силах", — сетует инструктор.

Также он убежден, граждане Абхазии должны обладать правом на хранение дома зарегистрированного гражданского огнестрельного оружия, включая короткоствольное. А вот оборот травматического и газового оружия стоит прекратить. Для самозащиты оно неэффективно, к тому же может спровоцировать преступника.

Законопроект "Об оружии" обсуждается Парламентом и общественностью уже третий год. Единой точки зрения нет. За это время произошла серия резонансных убийств и покушений с применением огнестрельного оружия, как правило, неучтенного.

В свою очередь Денис Соломко считает, в условиях Абхазии необходимо разрешить свободное хранение и приобретение оружия, но не иметь права на ношение. Изъять оружие, которое осталось после Отечественной войны народа Абхазии, невозможно, но вести учет необходимо. Также важно, прежде чем получить право на хранение, наличие всех справок, включая справки о психическом здоровье человека и самое главное — справку, подтверждающую умение владения человека оружием. Мировой опыт огромен, нет необходимости что-то придумывать и создавать, можно позаимствовать модель и подстроить ее под наше общество, добавил он.

"Человек, который получает разрешение на хранение оружия, должен уметь обращаться с ним. И должно быть место, где бы он приобрел нужные навыки или подтвердил уже имеющиеся. Стрелковый клуб отвечает всем требованиям. Эта идея была озвучена и одобрена в лицензионно-разрешительной системе МВД Абхазии, но пока обновленный закон "Об оружии" не утвержден, мы работаем в рамках действующего", — сказал Соломко.