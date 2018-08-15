Первое правило клуба: как проходят стрелковые занятия в Абхазии

Первый стрелковый клуб Абхазии открылся два месяца назад и проводит обучающие занятия по практической стрельбе.

В практической стрельбе есть правила, которым необходимо следовать. Инструктор Андрей провел первое занятие специально для сотрудников Sputnik.

"Первая тренировка, она всегда ознакомительная, но именно на ней закладывается основная база. Мы говорим о соблюдении четырех правил мер безопасности и о том, как сделать правильный выстрел, рассматриваем формирование охвата, стойки, прицеливание и выжим пускового крючка", — начал объяснять стрелок.

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Посетители стрелкового клуба, прежде чем пойти на стрельбище, проходят теоретический инструктаж в специальном кабинете. Во время инструктажа посетители заучивают команды, чтобы, следуя им, выполнять указания инструктора.

Первая тренировка самая долгая, она длится от полутора до двух часов, но именно тогда закладывается основная база.