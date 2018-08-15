Пуля для серны: где в Абхазии начинается браконьерство и заканчивается охота

В социальной сети Facebook появилась информация о том, что несовершеннолетняя девочка на охоте убила серну, что вызвало немало комментариев о необходимости сохранения этих животных, так как их осталось совсем мало. О традиционной абхазской охоте и о том, чем она отличается от современной, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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Что делать с браконьерами

Блогер, писательница Эля Джикирба уверена, что убивать редкие виды животных недопустимо, что государство должно пресекать браконьерство. Она считает, что необходимо бороться с безответственным отношением людей к природным ресурсам.

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"Серны входят в Красную книгу, поэтому я и отреагировала. Я знаю, что охота — это часть жизни абхазов, я сама всегда все лето проводила в деревне, наблюдала много раз, как старшие учат детей стрелять, это часть культуры абхазского села. В этом смысле у меня нет претензий к этому ребенку. Другое дело, что государство должно вносить коррективы в соответствии с изменившимся положением", — добавила она.

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Джикирба отметила, что когда-то серн было очень много, но сейчас ситуация совсем другая.

"Я обратила внимание на эту проблему в первую очередь для того, чтобы показать, как себя ведут обеспеченные, обличенные, возможно, властными полномочиями взрослые люди. Они позволяют себе совершенно безобразные вещи, надо обратить внимание на то, что есть люди, которые безнаказанно занимаются в буквальном смысле разбоем, они таким образом развлекаются", — подчеркнула она.

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Кроме того, продолжила она, есть проблема с убийством рыбы током.

"Раки, которые были в абхазских реках, практически прекратили размножаться. Рак от тока не умирает, но утрачивает функцию размножения. Это все вопросы относятся к исполнению законодательства, Госкомитет по экологии сразу начинает говорить о том, что у них один УАЗ, два егеря и что у них нет полномочий, что никто их не слушает и не спрашивает. В ситуации, когда люди не выполняют законы, надо применить к ним иное воздействие, должны быть санкции, большие штрафы", — считает она.

Каким было отношение к природе

Отношение к природе в прошлые времена было другим, более бережным и трепетным, рассказала Эля Джикирба.

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"Люди были наедине с природой, и отношение было совершенно иным, сегодня это все изменилось, легко достать электрическое устройство, расстреливать из автоматов добычу, так и размываются нравственные ориентиры. Раньше из-за того, что была сложная доступность ко всему этому, и к животному миру было другое отношение", — сказала она.

Журналист Абхазского телевидения, ведущий программы про охоту "Ажвеипшаа" Адгур Гунба сказал, что традиционная абхазская охота имеет свою собственную философию.

"Есть те, кто предпочитает охотиться на пернатых, и те, кто любит охоту в горах на крупную дичь. Самое важное, чтобы человек обладал чувством меры, и очень важно, чтобы охотник имел чистые помыслы. Человека раскрывается в горах, всего за пару дней он проявляет свою сущность и становится ясно, какой он внутри", — сказал он.

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Журналист признается, что сам любит охотиться на пернатых, а также охоту с помощью собак.

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"Собаку надо вырастить, ты должен ей доверять, и она тебе. При охоте с собаками на дикого кабана надо быть осторожным, потому что он может напасть на человека. Был случай, когда неожиданно на моего соседа напал кабан, после удара он уронил ружье, пока подоспели собаки, кабан наносил ему удары. Собаки спасли его, когда они подбежали, кабан переключился на них. Кабан убил двух собак, но и его самого застрелили", — подчеркнул Гунба.

Перед тем как выйти на охоту, идущие за добычей просят бога охоты Ажвейпшаа о том, чтобы все охотники живыми и здоровыми вернулись домой, чтобы поход был успешный и они смогли подстрелить добычу.

Адгур Гунба рассказал, что сегодня не все охотники соблюдают принципы, которые должны быть беспрекословными.

"Есть охотники, которые в горах бросают остатки еды и мусор. Насколько ты относишься с уважением к природе, настолько успешна будет охота", — отметил он.

Для того чтобы охотиться в горах, необходимо быть сильным и выносливым, рассказывает Гунба.

"В горах должен быть человек, который имеет большой опыт охоты в этой местности", — сказал Гунба.

Согласно распоряжению Госкомитета по экологии Республики Абхазия, с 11 августа в республике открылся сезон охоты на перепела. На всех остальных животных охота будет разрешена позднее. В распоряжении также указаны правила охоты, разрешенное количество добычи за одну охоту.

Запрещена охота на все виды зверей и птиц, включенных в Красную книгу, в частности: на благородного оленя, рысь, выдру, кавказскую лесную кошку, летучих мышей, лебедей, дятлов, на все виды хищных и певчих птиц.