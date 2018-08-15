Кобахия о работе археолога: трудились как проклятые

Во многих странах постсоветского пространства ежегодно 15 августа отмечается неофициальный профессиональный праздник археологов. Абхазский ученый-археолог Батал Кобахия рассказал Sputnik Абхазия о том, какими качествами должен обладать представитель этой профессии, почему они работают как проклятые и чем сегодня живет археология в Абхазии.

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Профессия смелых и честных

После войны Баталу Кобахия, который ныне занимает должность заместителя министра культуры и историко-культурного наследия Абхазии, было тяжело вернуться к своей любимой профессии – археологии. Сделать это ему удалось лишь спустя 20 лет, после того как ему предложили занять должность в этом ведомстве.

© Фото : из архива Батала Кобахия Испытание кровью: как археолог из Абхазии "вписался" в войну

"Так решила судьба. Каждые двадцать лет моя жизнь меняется кардинально. Я не занимаюсь непосредственно археологией, но я вернулся и попал в ту среду, которую я покинул 14 августа 1992 года. На этом боевом посту чувствую себя устало, но уверенно", — поделился ученый.

Рассуждая об этой работе и важных в ней аспектах, Кобахия процитировал известно российского археолога Василия Любина, который удостоен ордена "Ахьдз-Апша" III степени: "Археолог – это не специальность, это состояние души. Археолог должен быть настоящим мужиком, смелым и честным".

Эту профессию Любин сравнивал с военной профессией, которая требует защиты чести и достоинства истории своей страны. Только вот вместо автомата у них на вооружении кисточка, нож и холодная голова. Примером такого отношения к призванию, по словам Кобахия, Василий Любин назвал Мушни Хварцкия.

© Фото : из личного архива "Я боготворю камень": памяти археолога Любина

"Боже мой, какие у нас были археологи! Георгий Шамба, Юрий Воронов, Олег Бгажба, Людмила Хружкова – это уникальный археолог, которая, в основном специализировалась на христианских и культовых памятниках Абхазии. Издала очень много книг, и, кстати, она одна из тех, кто вел раскопки в Лыхнах. Тот же Вадим Бжания, который вокруг себя сколотил огромную, как мы говорили, "банду" археологов", — отметил Кобахия.

Археологи всегда были в первых рядах ученых, уверен Батал Кобахия, так как они имеют возможность взять в руки материальные ценности, артефакты культурного наследия, которые повествуют о прошлом абхазского народа, вершинах его исторического пути.

Вчера и сегодня

Современная археология Абхазии испытывает определенные сложности, связанные с преемственностью поколений. Если быть точнее, в стране осталось немного археологов, которые вплотную занимаются практической деятельностью, а молодежи еще меньше, считает Батал Кобахия.

"Надо, чтобы за нами было молодое поколение. Это проблема, которую надо решать", — отметил он и добавил, что археологам Абхазии в наше время живется нелегко, заработная плата у них небольшая, и для ведения академических раскопок нужны бюджетные деньги.

Археология прошлых лет и наших дней сильно отличается друг от друга. Примерно 20 лет она была намного "мощнее". Россия испытывает примерно такие же сложности, уверен Кобахия. С годами уходят "титаны" этой профессии, носители археологической школы этой страны.

Кобахия об археологии в Абхазии: за нами нет молодого поколения, и это проблема>>

В советское время было невозможно построить любой объект без предварительной оплаты исследований Академии наук.

"Безумные деньги платили в Академию наук. Был отдел новостроечных экспедиций. Нас было 15 человек археологов, и мы, как проклятые, копали по шесть месяцев. В экспедициях участвовало по 100-150 человек землекопов. Благодаря этому наш музей заполнен ценнейшими артефактами культурного наследия Абхазии. За последние 25 лет – горстка артефактов", — рассказал замминистра культуры республики.

Археология важна ровно так же, как и любое социальное направление в развитии государства, которое должно взять на себя ответственность за эту работу.

Батал Кобахия — абхазский ученый-археолог; общественный деятель, с 1992 по 1993 годы участвовал в Отечественной войне в Абхазии, где был одним из организаторов медико-санитарного батальона. За организацию медицинской службы в полевых условиях и оказание медицинской помощи воинам и гражданскому населению в период военных действий в 1995 году был удостоен звания "Герой Абхазии".