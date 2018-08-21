Форма выбора: родители Абхазии в поисках одежды для школьников

С нового учебного года вступает в силу приказ о единой школьной форме во всех школах Абхазии. О том, чем недовольны родители и куда деть прошлогоднюю форму школьников, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Родители толпятся в отделах школьной одежды. Это только на первый взгляд все просто – есть приказ Министерства образования о том, что все дети должны ходить в единой форме. На деле же все оборачивается мучительным выбором.

За и против

Родители школьников разделились на два фронта. Одни считают, что единая форма пойдет на пользу, другие жалуются на качество материала и не видят смысла в единообразии.

Сын Виктории Ашуба идет в первый класс. По словам мамы, единая форма лишь облегчила задачу выбора одежды к школе, а купить ее можно в любом магазине и на рынке Абхазии, ведь комплект простой – белый верх, черный низ.

© Sputnik / Томас Тхайцук Продажа школьной формы на сухумском рынке

С этим согласна и уже "опытная" мама четвероклассника Марина Квициния. Она считает, что форма обойдется родителям не дороже, чем прежде, когда каждый одевал ребенка на свой вкус.

"Мне очень нравится то, что ввели форму. Брюки, к примеру, стоят 2500 рублей. Это не такая большая сумма, каждый родитель может себе это позволить. Мы и до этого одевали детей примерно за такую же сумму, и качество неплохое", — считает она.

Но есть и те, кого школьная форма не устроила по всем параметрам – стоимость, качество, практичность. В основном родители жалуются на несоответствие качества и цены. Мамы школьников не понимают, что делать с одеждой, купленной в прошлом году, – не выкидывать же? А использовать уже нельзя – в школу не пустят.

© Sputnik / Томас Тхайцук Продажа школьной формы на сухумском рынке

"Во-первых, форма очень дорогая, а качество такое ужасное, что один раз постираешь, и можно выкидывать, а что мне дальше делать? Нужно купить несколько комплектов, а только один стоит 4000 рублей. Есть семьи, в которых пять — шесть детей, и они передавали друг другу форму, а теперь нельзя. Откуда взять такие деньги?!" — возмутилась одна из покупательниц.

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Если комплект для мальчиков почти не изменился, то девочки практически во всех школах теперь должны ходить в сарафанах. По словам родителей, в нем школьницы не чувствуют себя комфортно, особенно в первые месяцы учебы.

"Я за школьную форму, но пиджак и сарафан — это неудобно. Вот моя дочка отказалась надевать пиджак, у нее все "кипит". С юбкой хоть как-то можно было сочетать кофточку легкую, и тело дышало, а тут — ужасно", — рассказала мама школьницы Милены. Дочь подтверждает, что пиджак носить не станет — жарко.

© Sputnik / Томас Тхайцук Продажа школьной формы на сухумском рынке

Где и что купить?

По ту сторону прилавка тоже недовольны. Продавцы считают, что раз ввели школьную форму, то она должна быть единой для всей республики. Родители не должны ломать голову, как угодить администрации отдельной школы. В итоге магазины не могут предоставить весь ассортимент фасонов и цветов. Угадать вкусы невозможно. В прибыли только точки, которые массово закупают комплекты для нескольких школ.

"Новые формы ужасные, некачественные. Родителям предлагают то, что им не нравится и не выгодно. Все, что мы привезли, не продается. Я сегодня продала только одну форму, потому что они ввели другой фасон. Каждая школа придумывает свои фасоны, мучают и людей, и продавцов. Это ужасно", — сказала владелица торговой точки в торговом центре "Сухумприбор".

Такие продавцы от отчаяния резко снизили цены на прошлогоднюю форму. Теперь сарафан "устаревшего" фасона на девочку можно купить даже за 1000 рублей. Но и эти меры не помогают. Родители не рискуют нарушить предписанный школой дресс-код. Могут ребенка на урок не пустить.