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Форменный переполох: что думают о новой школьной форме в Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асмат Цвижба

С нового учебного года школьники Абхазии по приказу Министерства образования пойдут в школу в новой единой школьной форме. Родители школьников рассказали Sputnik о плюсах и минусах нового закона.

"Во-первых, форма очень дорогая, а качество такое ужасное, что один раз постираешь, и можно выкидывать. Младшим классам сделали юбку с жилетом, старшим сарафан. А один сарафан не купишь, надо иметь минимум два. А есть семьи, где пять-шесть детей. О народе вообще не думают", — считает одна из родительниц.

Новым школьным стилем недовольны и сами ученики. По их мнению, прошлогодняя форма была практичнее, а в новой жарко и неудобно.

"В пиджаке очень жарко, невозможно, он очень толстый и неудобный", — сказала одна из школьниц. 

Форма выбора: родители Абхазии в поисках одежды для школьников>>

Продавцы школьной формы также недовольны. По их мнению, форма должна быть единой для всех школ, а не соответствовать вкусу администрации отдельных школ.  В итоге магазины не могут предоставить весь ассортимент фасонов и цветов, а товар, хоть и по меньшим ценам, остается без спроса.

"Форма должна быть единая, каждая школа придумывает свои фасоны, мучают и людей, и продавцов. В прошлом году сказали синее, в этом году — черное, все остатки остались у нас. Кому теперь это надо", — сказала продавщица школьной формы.

Несмотря на недостатки новой формы, родителям приходится покупать то, что предписано школой и новым законом.

Теги:
дети, школьная форма, Абхазия


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