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Владислав Ардзинба

21 августа 1993 года: Ардзинба обратился к ректору краснодарского института культуры

© Фото: Фотоальбом Владислав Ардзинба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (373)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги "Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-93гг".

Ректору Краснодарского института культуры профессору А. Г. Барабанову

Уважаемый Анатолий Григорьевич!

В настоящее время, когда появилась надежда на установление мира в Абхазии, вопросы подготовки квалифицированных специалистов приобрели для нас первостепенное значение.

Руководство Абхазии выражает Вам глубокую благодарность за оказанное содействие при решении вопросов о выделении для абитуриентов из Абхазии учебных мест в Вашем вузе и надеется, что после установления мира в Абхазии Вы посетите нашу республику. Мы всегда будем рады видеть Вас гостем Абхазии – красивого и уникального края и считаем, что ваш приезд послужит дальнейшему развитию связей между учебными и научными центрами Абхазии и Краснодарского края.

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия В. Ардзинба

г. Гудаута 21 августа 1993 года

Из газеты "Республика Абхазия"

Оперативная сводка Минобороны Республики Абхазия

21 августа

На фронтах под Сухумом тихо. Стороны отвели личный состав своих подразделений. По данным трехсторонней комиссии 20 августа, в Сухуме оставалось 4 БМП, 1 БРДМ, 2 КШМ. Из населенного пункта Дранда вывезены 1 танк, 1 КШМ. Самолетом отправлено 175 человек личного состава. По данным Министерства обороны Республики Абхазия на 21 августа в Сухуме осталось до 30 единиц бронетехники и более 5 тысяч переодетых в гражданскую одежду бойцов грузинской армии. По данным трехсторонней комиссии огонь на Восточном фронте прекращен. Однако стороны не выполняют график отвода. По данным Министерства обороны, 20 августа, в 14. 00 часов в г. Очамчира состоялась встреча командующих конфликтующих сторон с участием представителя России полковника Кирпичникова. В ходе переговоров выяснилось, что ни одна единица бронетехники грузинской армии не выведена за пределы Абхазии из-за отсутствия топлива.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (373)
Теги:
война в абхазии, Абхазия


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