Абхазский для всех: разработана программа по развитию государственного языка

Программа по реализации закона "О государственном языке Республики Абхазия" вступит в силу в 2019 году.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Программа по изучению абхазского языка вступит в силу в 2019 году, сказал в интервью Sputnik председатель Госкомитета по государственной языковой политике, заведующий кафедрой абхазского языка АГУ Батал Хагуш.

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Закон "О государственном языке Республики Абхазия" должен был вступить в силу в 2015 году, но это не произошло, потому что у каждого закона должна быть своя программа реализации. Закон считается готовым, когда есть соответствующая программа реализации. Когда принимали закон, нужно было принимать и программу", — рассказал председатель Госкомитета.

После того как закон был принят, Абхазский госуниверситет получил поручение разработать программу реализации.

"По различным причинам часть населения плохо знает родной язык. Для того чтобы исправить эту ситуацию, мы поставили перед собой задачу дать возможность желающим изучить язык. Мы должны принимать экзамен по родному языку у людей, которые хотят занять тот или иной пост в республике, для того чтобы выяснить, владеет человек языком или нет", — подчеркнул Хагуш.

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Батал Хагуш сообщил, что согласно разработанной программе, будут организовано обучение государственных служащих абхазскому языку, проверка их знаний и определения уровня владения государственным языком кандидатов и государственных служащих.

Кроме того, будет проводиться работа по обеспечению применения абхазского языка в официальном делопроизводстве и документообороте государственных органов.

"Первый уровень – обучение письму и чтению, второй уровень – чиновник должен ответить на все вопросы, связанные с его деятельностью, третий уровень – профессиональный. Президент и вице-президент обязаны знать государственный язык", — сказал он.

Развитие абхазского языка – это комплексная задача, для решения которой должны прилагаться усилия всех, кто в этом заинтересован.

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"На родном языке должны говорить как население, так и руководство. Государство не может существовать без государственного языка, поэтому все должны владеть им, абхазская речь должна звучать повсюду", — подчеркнул Хагуш.

Вместе с тем есть объективные проблемы, которые необходимо решать, заметил он.

"Для тех, кто не владеет абхазским языком, но понимает и не может говорить, нужно создать условия, чтобы они изучали язык. Есть чиновники, которым мы выдали сертификаты о прохождении курса по изучению абхазского языка, среди них есть те, кто хочет продолжить изучать язык", — сказал он.

По словам Батала Хагуш, разрабатываются словари по различным направлениям деятельности, по многим отраслям такие словари уже существуют.

"Есть словарь юридических терминов, экономических, математических, спортивных, разрабатывается медицинский словарь. Я думаю, что в течение следующего года мы разработаем все необходимые словари", — отметил Хагуш.

Для того чтобы словари получали применение, нужно привлекать референтов, рассказал он.

Кроме того, чтобы избежать ошибок в написании абхазских текстов, согласно разработанной программе каждый предприниматель будет обязан получить одобрение Государственного комитета по языковой политике, прежде чем размещать наружную рекламу.