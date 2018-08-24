"Бродячий гуманизм": как в Абхазии решить проблему бесхозных животных

Сария Кварацхелия, Sputnik
Согласно распоряжению премьер-министра Абхазии, теперь администрации районов должны отлавливать бездомных животных, стерилизовать и содержать их. Именно так. Без публичных отстрелов. Такой метод в правительстве посчитали более эффективным и гуманным. Поспорить трудно. И местные власти восприняли эту новость позитивно.
В Сухумском Горсобрании еще месяц назад депутаты высказали идею перераспределить деньги, которые уходили на отстрел, на стерилизацию и содержание животных. Тогда вопрос остался открытым.
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"Эту тему уже обсуждали в Городском собрании Сухума. У нас была проблема: в столичном бюджете не было такой статьи, согласно которой можно было бы направлять средства на отстрел собак — на их стерилизацию и содержание. Теперь же, благодаря распоряжению, можно осуществить более гуманный способ решения вопроса с бездомными животными. Это очень хорошее распоряжение, которое имеет перспективы", – считает депутат Сухумского городского Собрания Константин Пилия.
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Выполнить распоряжение, считает депутат, вполне реально.
"Сейчас в Сухумском районе строится большой приют. В Гагре уже есть небольшой приют. На основании этого распоряжения у глав администраций есть возможность направлять деньги не на отстрел собак, а на их стерилизацию, вакцинацию и дальнейшее содержание. То есть оказывать помощь приютам", – пояснил Пилия.
Дело упирается в приют
В администрации Гудауты менее оптимистичны. Назвали распоряжение хорошим, но для его выполнения не созданы условия. Как минимум нет приюта.
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"Да, в Гудауте есть несколько неравнодушных девушек, которые своими силами и средствами в районе свалки построили домики и каждый день кормят животных, но от этого ситуация не становится лучше. Это все же городская среда, бездомные собаки могут болеть и тем самым нести угрозу и местному населению, и туристам. Думаю, одного питомника будет достаточно в республике. Мы готовы внести и свою лепту, чтобы создать этот приют. В каждом же районе содержать питомники мы не можем", – пояснил заместитель главы администрации Гудаутского района Вианор Тания.
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Того же мнения придерживается и начальник городского жилищно-коммунального управления Ткуарчала Резо Гопия.
"Сегодня очень много бездомных животных. Распоряжение это одно, но нужно создавать условия, чтобы выполнять это распоряжение. Сегодня в Ткуарчале нет ничего для того, чтобы отлавливать кошек и собак, стерилизовать, прививать и в дальнейшем содержать их. Но, если решим вопросы с этим, то, конечно, можно исправить проблему. Конечно, тот способ, который мы сейчас практикуем, негуманный, но, когда дети попадают в больницу от укусов собак, – невозможно не принимать меры", – высказал мнение он.