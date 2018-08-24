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Юбилейный концерт ансамбля народного танца имени И.А.Моисеева

Хор имени Пятницкого выступит в Сухуме в День признания независимости Абхазии

© Sputnik . Владимир Вяткин
В Абхазии
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День международного признания независимости Республики Абхазия будет отмечаться 26 августа.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik. В День международного признания независимости Республики Абхазия 26 августа в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба состоится праздничный концерт с участием Государственного русского народного хора имени Пятницкого. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры России.

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"Также в программу мероприятия войдут выступления Государственной хоровой капеллы Абхазии, Государственного заслуженного ансамбля песни и пляски Республики Абхазия и Государственного ансамбля народного танца "Кавказ", отмечено в сообщении.

В мероприятии примут участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, председатель правительства Геннадий Гагулия, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республики Абхазия Алексей Двинянин.

В этом году проект "Культурные мероприятия России и Абхазии" Министерства культуры России и Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия отмечает 10-летие.



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