Хор имени Пятницкого выступит в Сухуме в День признания независимости Абхазии

СУХУМ, 24 авг – Sputnik. В День международного признания независимости Республики Абхазия 26 августа в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба состоится праздничный концерт с участием Государственного русского народного хора имени Пятницкого. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры России.
"Также в программу мероприятия войдут выступления Государственной хоровой капеллы Абхазии, Государственного заслуженного ансамбля песни и пляски Республики Абхазия и Государственного ансамбля народного танца "Кавказ", отмечено в сообщении.
В мероприятии примут участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, председатель правительства Геннадий Гагулия, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республики Абхазия Алексей Двинянин.
В этом году проект "Культурные мероприятия России и Абхазии" Министерства культуры России и Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия отмечает 10-летие.