Домино, люди, независимость: журналисты из Венесуэлы снимают репортаж об Абхазии

Журналисты российского отделения латиноамериканского телеканала Telesur пробудут в Абхазии до 27 августа, чтобы подготовить репортаж о праздновании юбилея признания независимости республики и познакомить зрителей канала с историей признанной ими страны.

СУХУМ, 27 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Хансел Павел Оро Оро журналист латиноамериканского телеканала Telesur приехал в Абхазию по приглашению Министерства иностранных дел для подготовки серии репортажей о жизни республики и о праздновании десятилетия со дня признания независимости страны Россией. В интервью радио Sputnik журналист рассказал о впечатлениях от страны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом у озера: день "независимости" накануне юбилея признания Абхазии

Интервью журналиста радио Sputnik Абхазия>>

По словам Оро Оро, перед тем как приехать в Абхазию с рабочим визитом, он мало что слышал о стране. Но задача обязала его навести исторические справки, которые, однако, не совпали с реальной ситуацией в стране.

"Перед тем как приехать в страну, я стал искать информацию, читать литературу, интервью. И в этот момент я понял, что в СМИ ведется активная антипропаганда вашей республики. Самый простой пример, когда пытаешься отметить геолокацию в социальных сетях, выходит Грузия или просто старые названия абхазских городов", — рассказал журналист.

Журналистам предстоит встретиться с президентом Абхазии и другими политическими лицами государства. По словам корреспондента, они готовят обширный материал об Абхазии, чтобы донести до людей правду, которой не хватает в других иностранных СМИ.

"Информационному пространству невыгодно, чтобы об Абхазии знали правду, потому что они не хотят, чтобы люди сами увидели то, что происходит в стране. Они хотят, чтобы о республике узнали сквозь экраны телевизоров таким образом, как ее представляют. А показывают ее так: Абхазия — страна, воевавшая с Грузией, страна, которая постоянно находится в зоне конфликтов. Естественно люди не хотят быть внутри всего этого", — сказал журналист.

Корреспонденты Telesur уже успели посетить самые известные достопримечательности Абхазии. Они побывали на озере Рица и прогулялись по набережной Махаджиров. К удивлению, страна напомнила ему и его коллеге о родине – Венесуэле.

© Фото : предоставлено Максимом Гвинджия Максим Гвинджия: Уго Чавес останется в памяти многих народов

"Для меня было удивлением увидеть, как люди играют в домино на улицах Сухума, потому что и в Венесуэле, и в других странах Латинской Америки эта игра очень популярна. И еще больше я удивился, когда понял, что люди знают, что такое Венесуэла и кто такой Уго Чавес", — рассказал Хансел.

Помимо встреч с политическими деятелями, Оро Оро общается и с населением Абхазии. По его словам, важно мнение обычного народа, чтобы сложить полную картинку.

"Недавно, гуляя по набережной, я встретил уличного художника и спросил у него, каким он видит будущее Абхазии, на что он ответил, что будущее страны он видит в ярких красках. Знаете, в Абхазии очень простые люди и тем самым напоминают мне родину, Венесуэлу", — рассказал он.

Журналисты канала Telesur пробудут в Абхазии до 27 августа, чтобы подготовить репортаж о праздновании юбилея признания независимости республики и познакомить зрителей канала с историей признанной ими страны.