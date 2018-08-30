Под "напряжением": что испытывает энергосистема Абхазии

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию в пятницу 30 августа. На встрече с журналистами глава государства подробно остановился на проблемах энергетики страны, низкой оплате тарифов по электроэнергии и возможных методах улучшения ситуации в этой области.

Бадри Есиава, Sputnik

Абхазия на протяжение многих лет пытается сохранить энергетическую отрасль республики, но сделать это только лишь за счет усилий чиновничьих структур невозможно, уверен президент Абхазии Рауль Хаджимба.

В пример он привел то, как оплачивается электроэнергия в Гагрском районе, который за первое полугодие 2018 года смог перечислить "Черноморэнерго" 16 из 130 миллионов рублей,. Это, по мнению Хаджимба, огромный ресурс, который способствовал бы решению многих задач.

"Я хочу отметить, что те объемы и возможности, которые были даны Россией, позволили изменить положение дел по многим подстанциям, что и спасло нас. Если вы заметили, за последние 3-4 года резких перепадов, частых отключений в энергетике нет, но передающие линии и внутренние сети остаются в плачевном состоянии. Самим реализовать программу улучшения этой ситуации, к сожалению, пока нам не удастся", — сказал Хаджимба.

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Для того, чтобы выправить положение дел в энергоотрасли республики, уверен президент, нужны инвесторы. Уже разработана программа, которая находится в Кабмине страны и для реализации которой заложено около десяти миллиардов рублей. На первом этапе понадобится не меньше трех миллиардов рублей.

В следующую инвестиционную программу также заложены средства на ремонтные работы перепадных станций в Галском районе, но пока неизвестно будет ли она поддержана партнерами. Ситуация остается критической, сказал Хаджимба.

Заработала Сухумская ГЭС. Сегодня стоит вопрос об урегулировании взаимоотношений между "Черноморэнерго" и самой станцией, что может создать дополнительные возможности для подключения в экстренных случаях к ней. Президент также успокоил журналистов по поводу того, что в 2019 году ИнгурГЭС может остановиться. Этого не произойдет.

"Но это не говорит о том, что мы должны сидеть, сложа руки. Нужно думать о перетоках и тех линиях, которые могут выдержать эти перетоки. У нас и сегодня, практически, те перетоки, которые идут из России доводятся только до Сухума. ", – резюмировал Хаджимба.

Вся остальная часть Абхазии использует возможности ИнгурГЭС, добавил президент Абхазии.