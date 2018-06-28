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Адгур Ардзинба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ардзинба о районах с низкими платежами за свет: нужно снизить госдотации

Радио
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Министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба провел расширенное совещание по ситуации в энергетике, на котором поручил руководству РУП "Черноморэнерго" подготовить справку о работе местных энергетических комиссий.

В совещании приняли участие руководство РУП "Черноморэнерго" и всех районных энергетических комиссий.  

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Аслан Басария сообщил, что каждый председатель местной энергетической комиссии обладает информацией о тех селах в районе, которые не платят ни рубля за потребленную электроэнергию.

Адгур Ардзинба поручил руководству РУП "Черноморэнерго" подготовить справку о работе местных энергетических комиссий.

"В соответствии с этой справкой, при формировании бюджета на 2019 год я буду ходатайствовать о том, чтобы снижать дотации тем районам, которые не проявляют активности. Не вижу смысла дотировать те районы, которые не заинтересованы в собственном развитии", — подчеркнул Адгур Ардзинба.

Министр экономики также поручил подготовить информацию для президента о деятельности глав администраций, так как на них постановлением возложена персональная ответственность за деятельность энергетических комиссий.

"Есть большая задолженность и со стороны государственных предприятий и учреждений. Я просил бы вас продолжить работу по отключению этих объектов, невзирая ни на что. Здесь надо навести порядок", — обратился Адгур Ардзинба к руководству РУП "Черноморэнерго".

Теги:
Адгур Ардзинба, Абхазия



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