Шторм и смерчи обойдут стороной побережье Абхазии

Штормовое предупреждение в Сочи 31 августа и 1 сентября, по всему краю ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, град и шквалистый ветер.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Шторм обойдет стороной побережье Абхазии, прокомментировали Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

"Обычно, если ожидается шторм, нам звонят коллеги из Сочи. Но никакого сигнала в наше ведомство не поступало", – отметили в МЧС.

В Сочи же 31 августа и 1 сентября объявлено штормовое предупреждение. По всему краю ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, град и шквалистый ветер. Над акваторией Черного моря существует опасность формирования смерчей. Городские службы курорта переведены на усиленный режим работы.

После потопа: как Сухум и Гулрыпш справляются с последствиями наводнения>>

