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Шторм и смерчи обойдут стороной побережье Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Штормовое предупреждение в Сочи 31 августа и 1 сентября, по всему краю ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, град и шквалистый ветер.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Шторм обойдет стороной побережье Абхазии, прокомментировали Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

"Обычно, если ожидается шторм, нам звонят коллеги из Сочи. Но никакого сигнала в наше ведомство не поступало", – отметили в МЧС.

В Сочи же 31 августа и 1 сентября объявлено штормовое предупреждение. По всему краю ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, град и шквалистый ветер. Над акваторией Черного моря существует  опасность формирования смерчей. Городские службы курорта переведены на усиленный режим работы.

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Теги:
штормовое предупреждение, МЧС Абхазии, Абхазия


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