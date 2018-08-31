Кабмин Абхазии отменил пошлины на ввоз табачного сырья

Кабмин Абхазии принял постановление "О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Республики Абхазия по вопросам, связанным с таможенными пошлинами на табак и промышленные заменители табака".

СУХУМ, 31 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров Абхазии принял решение об отмене таможенной пошлины на ввоз табачного сырья в республику на заседании в пятницу 31 августа.

"Эта мера касается исключительно табачного сырья, но не сигарет. Есть перспективы по созданию нескольких табачных предприятий, так как это направление стало развиваться. В связи с этим нами было инициировано внесение изменений", – сказал министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба на заседании Кабинета Министров в пятницу 31 августа.

Аннулирование пошлины на ввоз табачного сырья не скажется отрицательно на бюджете республики, заметил министр.

"Табачное сырье до этого никто не привозил, более того, эта мера временная, потому что на данном этапе табаководство у нас, к сожалению, отсутствует. Но, общаясь с предпринимателями, мы пришли к пониманию того, что они собираются инвестировать в этом направлении", — отметил министр.

Можно, но с условием: реакция в Абхазии на возможное ограничение курения>>

Как только в Абхазии появится возможность обеспечить производственное направление сырьем, Минэкономики будет предлагать изменить документ и вводить пошлину, подчеркнул Ардзинба.