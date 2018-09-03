Рауль Хаджимба: в госструктурах недостаточно звучит абхазская речь

СУХУМ, 3 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственное строительство неотделимо от вопросов развития языка, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с председателем Госкомитета по языковой политике Баталом Хагуш в понедельник 3 сентября.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ужель язык так необычен твой: как заговорить на абхазском

"Как сказано в Конституции, абхазский язык является государственным. Безусловно, в этом вопросе необходима активная деятельность Госкомитета. Речь идет о должном уровне контроля, а также к тому, что Госкомитет должен направлять и другие официальные ведомства в вопросах, связанных с абхазским языком. У нас приняты закон, программы. Немало сделано, но предстоит сделать гораздо больше. В госструктурах снова недостаточно звучит абхазская речь. Ко всем этим вопросам необходим правильный подход и контроль", — сказал глава государства.

Наружная реклама и вывески в городах и районах в большинстве случаев не соответствуют закону "О государственном языке", заметил он.

"Такое ощущение, что находишься в чужой стране, на это нужно обращать внимание и доносить до людей, что наши соотечественники гибли на войне для того, чтобы государство было абхазским. Отстояв государственность, безусловно, необходимо развивать повсеместное использование государственного языка", — подчеркнул Рауль Хаджимба.

Кроме того, президент отметил, что человек, который устраивается на государственную службу, должен владеть абхазским языком.

Председатель Госкомитета по языковой политике Батал Хагуш рассказал о работе ведомства.

"Должны выйти словари экономических, юридических, медицинских, военных, терминов, словарь школьных терминов, а также словарь для средств массовой информации и так далее", — подчеркнул Хагуш.

Он рассказал, что Госкомитет по языковой политике планирует перевести все делопроизводство в администрациях городов и районов на абхазский язык.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский для всех: разработана программа по развитию государственного языка

"Кроме того, мы будем контролировать правильность написания рекламных вывесок, названия магазинов, домов отдыха и так далее, потому что надписи должны "говорить" на абхазском языке. На эти работы у нас есть по три штата в Гудаутском и Гагрском районах и по два в других районах", — сказал Хагуш.

При этом председатель Госкомитета отметил, что люди в районах стали работать бесплатно.

"Если бы вы помогли помочь и установить для них зарплаты, у них будет возможность работать на местах и решать существующие проблемы в вопросах применения языка",- подчеркнул он.

Батал Хагуш отметил, что делопроизводство нужно переводить на абхазский язык, для чего уже сделаны соответствующие поручения.

"Нужно собрать всю документацию, которая есть на русском языке для того, чтобы перевести все на абхазский язык, и мы проведем эту работу", — сообщил Хагуш.

Президент также сказал, что нужно продолжать работу, направленную на создание возможностей для использования абхазского языка.

"Я очень надеюсь, что все наши структуры перейдут на абхазский язык, речь идет не только о разговорной речи, но и о документах, которые должны писаться на абхазском языке", — сказал Хаджимба.

Президент подчеркнул, что руководство готово оказать помощь, в том числе в вопросе, касающемся кадровых решений. В завершение встречи Батал Хагуш обратился с просьбой к президенту об открытии спецсчета для Государственного комитета по языковой политике, Рауль Хаджимба поддержал инициативу.