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Абхазия и Сирия заключили Соглашение о беспошлинной торговле

Абхазия и Сирия заключили Соглашение о беспошлинной торговле

© Фото : Сайт Министерства экономики Республики Абхазия
В Абхазии
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Темы:
Официальный визит Хаджимба в Сирию (10)
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Соглашение о беспошлинной торговле между Абхазией и Сирией подписано в развитие базового договора о дружбе и сотрудничестве между республиками, заключенного президентами Раулем Хаджимба и Башаром Асадом 4 сентября.

СУХУМ, 6 сен — Sputnik. Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба и министр экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики Мухаммед Самер Халиль 6 сентября подписали межправительственное Соглашение о торговом и экономическом сотрудничестве, сообщает официальный сайт Минэкономики Абхазии.

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с Премьер-министром Сирии Имадом Хамисом
© Фото: presidentofabkhazia
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По словам Адгура Ардзинба, данное Соглашение подписано в развитие базового Договора о дружбе и сотрудничестве между республиками, который подписали президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Сирии Башар Асад 4 сентября.

"Это Соглашение стало закономерным шагом в развитии абхазо-сирийского сотрудничества. У нас уже сложились очень тесные и продуктивные отношения с сирийскими коллегами", — отметил Ардзинба.

Министр экономики Абхазии пояснил, что режим беспошлинной торговли будет стимулировать развитие абхазского бизнеса на международном уровне.

"Наша задача — создать максимально комфортные условия для предпринимателей наших стран, и это Соглашение, безусловно, будет способствовать интенсификации наших экономических отношений. Более того, у Сирии интенсивно развиваются торговые отношения с Россией. И здесь Абхазия, учитывая наши транзитные возможности и более льготные условия для локализации бизнеса, будет играть особую роль", — считает Адгур Ардзинба.

Преимуществом для экономического сотрудничества с Сирией, по его словам, является относительно небольшое расстояние между Сухумским морским портом и главным морским портом Сирии, Латакия.

"Расстояние составляет около 1400 морских миль, и грузовой корабль может преодолевать его за пять дней", — уточнил Адгур Ардзинба.

Соглашение призвано поощрять и развивать торговое и экономическое сотрудничество меду двумя государствами на основе равенства и взаимной выгоды. В соответствии с Соглашением страны предоставляют административные возможности для получения лицензий на импорт товаров, происходящих с их территорий, и снижают таможенные пошлины на 100% на указанные товары.

В первый день визита состоялась встреча Рауля Хаджимба и Башара Асада, на которой главы государств подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года.

Темы:
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